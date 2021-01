Usa. Biden, da mercoledì nuovo capitolo. Attuale piano vaccini è un fallimento

AgenPress – “Mercoledì iniziamo un nuovo capitolo. Io e la vicepresidente eletta faremo il nostro meglio. Non usciremo da questa crisi in un giorno, ma ne usciremo e ne usciremo insieme”. Lo afferma il presidente eletto Joe Biden riferendosi al 20 gennaio, giorno della sua cerimonia di insediamento, dicendosi “ottimista come mai” per gli Stati Uniti.

“Agire non è solo un imperativo economico, ma un obbligo morale. Dobbiamo agire e agire ora in modo deciso”, ha aggiunto, e sui vaccini ha spiegato che cento milioni di vaccini nei primi 100 giorni della “mia amministrazione”.

Biden ha definito un “fallimento” il piano per i vaccini attuato finora. Gli americani inoculati sono stati finora poco più di 10 milioni, ben al di sotto dei 20 milioni entro la fine del 2020 previsti all’avvio della distribuzione dei vaccini.

“Più persone vacciniamo velocemente e prima riusciamo a lasciarci questa pandemia alle spalle”, aggiunge Biden che, nel suo discorso di quasi 35 minuti non nomina direttamente Donald Trump. Biden lascia il palco senza rispondere alle domande sull’impeachment del presidente uscente, che gli sono state gridate dai media a distanza. “Le decisioni che prenderemo in queste prime settimane e in questi mesi” saranno determinanti per portare “benefici alla maggior parte degli americani”, spiega Biden ammettendo che il piano che propone è costoso.