Ristoranti, Meloni: “Il governo non può imporre chiusure per così tanto tempo”

AgenPress. Ieri tantissimi ristoratori italiani hanno scelto di riaprire le proprie attività rispettando tutti i protocolli di sicurezza stabiliti dal governo. Rivendicano il loro diritto di lavorare, di continuare a percepire una fonte di reddito, di fornire sostentamento alle loro famiglie: non vogliono fallire e vogliono tornare ad essere attivi.

Non è più tollerabile utilizzare ristoranti, bar e palestre come capri espiatori, non possono pagare loro l’incapacità del governo di far rispettare i protocolli di sicurezza. Ma soprattutto il governo non può imporre chiusure per così tanto tempo senza nemmeno stanziare ristori sufficienti per pagare almeno le spese correnti.

Ora basta: o si riconoscono rimborsi pari al 75% del fatturato relativo allo stesso periodo nel 2019, oppure lo Stato consente di riaprire facendo rispettare i protocolli. Non c’è una terza via, la situazione è sempre più insostenibile.

Lo dichiara, in una nota, Giorgia Meloni.