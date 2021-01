Governo. Cunial (Ex M5S), caro Giuseppi il tempo è scaduto. Continuate a compravi tutti….

AgenPress – “Caro Giuseppi, il tempo legittima l’esistenza e voi siete scaduti di molto”. Così Sara Cunial, deputata del gruppo Misto ed ex M5s si è rivolta al premier Conte nel suo intervento, a titolo personale, nella dichiarazione di voto sulla fiducia al governo in cui si è implicitamente schierata per il ‘no’.

“Continuate a compravi tutti, credo che dovremmo andare tutti a casa e far entrare gli italiani per mandare avanti questo Paese. Né Cadorna né Diaz, perché l’Italia ripudia la guerra e anche quella dei virus e condanna anche voi che ne siete i mandanti”.