Campomenosi (Lega): Pechino nasconde verità su virus, atteggiamento inaccettabile

AgenPress. “Il regime di Pechino continua a nascondere informazioni e a non assumersi alcuna responsabilità per lo scoppio della pandemia del Coronavirus e si ostina a mantenere un atteggiamento di vergognosa omertà verso il resto del mondo.

La Cina non solo ignora, ma addirittura nega le conclusioni dell’Oms e, ancor più preoccupante, il dossier del Dipartimento di Stato Usa: nel primo si parla di risposta lenta e di cattiva gestione nei primi e decisivi mesi in cui è apparso per la prima volta il virus; nel secondo, delle responsabilità legate al laboratorio di Wuhan, peraltro da anni finanziato dall’Ue, di inganni e di operazioni di disinformazione.

Nel frattempo il regime cinese, con un atteggiamento vergognoso, colpisce con ritorsioni commerciali l’Australia – a dispetto dell’accordo di libero scambio tra i due Paesi – che chiedeva un’inchiesta internazionale su quanto accaduto a Wuhan.

Il mondo chiede di sapere la verità sul Covid, ma da Pechino nessuna collaborazione: un atteggiamento inaccettabile e un insulto a tutti coloro che hanno dovuto fronteggiare le conseguenze del virus. E’ questo il partner commerciale con cui dialoga l’Ue su input della Merkel, perseguendo gli interessi di Deutsche Telekom e Airbus? L’Occidente non può e non deve fare finta di nulla”.

Così in una nota Marco Campomenosi, capo delegazione Lega al Parlamento Europeo.