Usa. Trump vuole revocare bando viaggi da Europa per Covid, Biden contrario

AgenPress – Donald Trump intende revocare le restrizioni di viaggio da gran parte dell’Europa e dal Brasile a partire dal 26 gennaio, una settimana dopo la fine del suo mandato. Lo riporta la Cnn citando una fonte della Casa Bianca. Non è chiaro se Joe Biden, una volta insediatosi, manterrà o revocherà la possibile mossa.

L’amministrazione Biden ha replicato che non toglierà le restrizioni Covid esistenti per i viaggiatori provenienti dall’estero, ha twittato Jen Psaky, futura portavoce della Casa Bianca.

“Con il peggioramento della pandemia e l’emergere nel mondo di varianti più contagiose, questo non è il momento di revocare le restrizioni sui viaggi internazionali”, ha spiegato. “Su consiglio del nostro team medico, l’amministrazione (Biden, ndr) non intende togliere queste restrizioni il 26 gennaio. Infatti intendiamo rafforzare le misure di salute pubblica sui viaggi internazionali per mitigare ulteriormente la diffusione del Covid 19”.