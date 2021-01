Usa. L’agenda di Joe Biden, dal Covid al rientro nell’accordo di Parigi sul clima

AgenPress – Joe Biden e Kamala Harris hanno giurato al Campidoglio, e sono ufficialmente diventati il nuovo presidente e la nuova vicepresidente degli Stati Uniti.

Lotta al Covid e all’inquinamento tra le priorità del nuovo presidente. Entro poche ore dovrebbe firmare una serie di ordini esecutivi con cui, tra le altre cose, intende interrompere la costruzione del muro al confine con il Messico, reintegrare gli Stati Uniti negli accordi sul clima di Parigi, fermare l’uscita dall’Organizzazione mondiale della sanità, imporre l’obbligo di utilizzo della mascherina in tutte le proprietà del governo federale.

Biden metterà in atto una serie di provvedimenti per contrastare la pandemia che finora ha causato più di 400.000 vittime nel Paese. Sospenderà l’azione per ritirarsi dall’Organizzazione mondiale della sanità; firmerà un ordine esecutivo per coordinare la distribuzione di dispositivi di protezione, vaccini e test. Ancora, chiederà alle agenzie federali di estendere le moratorie su sfratti e pignoramenti, nonché sui pagamenti dei prestiti studenteschi federali.

Lancerà una “sfida alla mascherina per 100 giorni” chiedendo ai cittadini statunitensi di indossarla e firmerà anche un ordine esecutivo che richiede mascherine e distanziamento sociale obbligatori in tutti gli edifici federali. Confermato il virologo statunitense, Anthony Fauci, nella task force anti-Covid della Casa Bianca. Misure opposte a quelle finora adottate da Trump.

Joe Biden intraprenderà azioni immediate per affrontare la crisi climatica come, ad esempio, rientrare nell’accordo di Parigi sul clima e “annullare” le azioni ambientali del suo predecessore negli ultimi quattro anni. Biden vuole che le agenzie rivedano gli standard sulle emissioni e lavorino per proteggere meglio i tesori nazionali, inclusa una moratoria sulle attività di leasing di petrolio e gas nell’Artico National Wildlife Refuge. Esaminerà anche le decisioni individuali che incidono sul clima, inclusa la revoca di un permesso presidenziale concesso al gasdotto Keystone XL.

È previsto che firmi 17 nuovi ordini esecutivi, con cui, tra le altre cose, intende interrompere la costruzione del muro al confine con il Messico, reintegrare gli Stati Uniti negli accordi sul clima di Parigi, fermare l’uscita dall’Organizzazione mondiale della sanità, imporre l’obbligo di utilizzo della mascherina in tutte le proprietà del governo federale.