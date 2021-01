Bond (FI): vaccini a pagamento, ai cittadini la libertà di proteggersi dal Covid

AgenPress. “Sto ricevendo diverse sollecitazioni e richieste da parte di cittadini che chiedono se sia possibile accedere ai vaccini, senza attendere i tempi del servizio sanitario nazionale.

Garantire ai cittadini la vaccinazione a pagamento, coinvolgendo le strutture private convenzionate, potrebbe essere una valida soluzione. In questo modo non si dovranno più fare file estenuanti, non si dovranno attendere mesi e si eviterà lo stress per la paura di contrarre il covid. Questo consentirebbe, senza alcuna disparità di trattamento e con un sistema di tracciabilità e garanzia dell’avvenuta vaccinazione, sia di aiutare le persone a ritornare presto alla normalità che di alleggerire il sistema sanitario nazionale e di raggiungere più facilmente la tanto attesa immunità di gregge.

Sappiamo bene, guardando al mercato mondiale, che è possibile reperire vaccini ovunque. Molti Paesi, anche europei, stanno attingendo ad esempio ai vaccini cinesi. Perché allora non ci muoviamo anche noi, come Italia, in questa direzione? Potrebbe essere una valida alternativa per correre più velocemente alla sconfitta di questo virus che sta danneggiando le persone e la nostra economia”.

Così in una nota il deputato di Forza Italia, Dario Bond.