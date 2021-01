Furlan (Cisl): “Nel dibattito politico si avverte la mancanza di attenzione ai bisogni reali degli italiani”

E’ da un anno che il sindacato propone un confronto serrato per arrivare a un patto sociale con cui gestire il processo di cambiamento di cui Paese ha bisogno. Ma non siamo mai stati convocati sul Recovery. Ringrazio per le belle parole, ma Conte farebbe bene a convocarci subito per aprire il confronto sul decreto ristori, la cassa Covid, la proroga del blocco dei licenziamenti che chiediamo.

E poi partiamo con una progettazione comune sulla revisione degli ammortizzatori sociali, le politiche attive del lavoro, la sanita’, la scuola, le riforme di pubblica amministrazione e fisco. Non dobbiamo più perdere un minuto sul Recovery plan.

Concertazione, Patto sociale, lo chiamino come vogliono, ma noi vogliamo in sostanza condividere gli obiettivi, progettare assieme gli interventi e monitorarne gli sviluppi”.

Lo dichiara Annamaria Furlan segretaria generale della Cisl.