G20. Bonomi (Confindustria), fondi pubblici siano investiti in modo proficuo

AgenPress – “Nella maggior parte delle economie mondiali vengono utilizzati enormi pacchetti di stimolo” nella crisi pandemica. “L’unica strada percorribile e alla quale lavoriamo è che le forze di mercato siano i motori dell’allocazione delle risorse e che i fondi pubblici siano investiti in modo proficuo”. Lo afferma il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, aprendo il G20. “Indipendentemente dalla crisi pandemica, il panorama geopolitico non è mai stato così complesso per le imprese come negli ultimi anni”.

“Il G20 è chiamato a portare risultati. Solidi, tempestivi ed efficaci. Il tempo è ora. Alcuni segnali incoraggianti cominciano ad essere visibili. Non ancora abbastanza per vedere la luce fuori dal tunnel. Ma sono segnali davvero positivi per la prima volta dal febbraio dello scorso anno”, ha detto ancora. “Il business si impegna a far ricordare il 2021 come l’anno che ha avviato una rigenerazione sociale, economica e ambientale a livello mondiale. Ce lo meritiamo. Tutti noi”.

“Per avere successo, il ruolo delle imprese è cruciale. Offriamo alla presidenza del G20 un partenariato pubblico-Privato veramente coeso e lungimirante. Siamo pronti a impiegare i nostri migliori sforzi ed energie per raggiungere l’obiettivo”.