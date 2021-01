‘Ndrangheta. Cesa: rispettoso della magistratura. Solidarietà Udc, si faccia chiarezza

AgenPress – “Piena e totale solidarietà al nostro segretario nazionale, Lorenzo Cesa. Siamo scossi. E siamo certi che potrà dimostrare la sua totale estraneità. Confidiamo nell’operato della Magistratura, nell’auspicio che si possa fare chiarezza quanto prima”. Lo affermano in una nota congiunta i senatori dell’Udc, Antonio De Poli, Antonio Saccone e Paola Binetti.

“Io sono sempre stato rispettoso della magistratura e lo sono anche ora: non credo a tempi sospetti”, ha commentato Lorenzo Cesa, escludendo che il suo coinvolgimento nell’inchiesta di Catanzaro possa essere letta come una ‘mina’ sulle interlocuzioni sulla crisi. “Il centrodestra è unito. Detto questo sono una persona seria e lo sono anche oggi: non mi occupo più di vicende politiche. E’ un momento difficile. L’unica cosa che devo fare – conclude – è prendere le carte e lasciare il mio ufficio nella sede dell’Udc”.