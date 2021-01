Cisal su tavolo riforma ammortizzatori sociali

AgenPress. Lavoro, la Cisal: “Ammortizzatore sociale universale applicabile a tutte le aziende”

“Un ammortizzatore sociale universale, che possa includere tutte le imprese, senza distinzione per limiti dimensionali e per numero di dipendenti, uno strumento unico applicabile alle imprese di ogni settore, alle realtà più piccole che costituiscono il tessuto economico del nostro Paese”. Lo ha proposto la delegazione Cisal al tavolo sulla riforma degli ammortizzatori sociali con il ministro del lavoro, Nunzia Catalfo. “Le procedure di accesso – ha spiegato la Cisal – devono essere semplificate e velocizzate, attraverso un unico soggetto erogatore che deve essere l’Inps, il quale deve garantire la rapidità nella lavorazione delle richieste di integrazioni salariali al fine di non lasciare i lavoratori privi di sostegno al reddito, come sta avvenendo per molti di essi”.

Lavoro, Cisal: “Nuove settimane Cig siano aggiuntive”

“Le nuove settimane di cassa integrazione che verranno approvate con il Decreto Ristori 5, non vadano a sovrapporsi, come già avvenuto in passato, a quelle precedentemente erogate, ma siano aggiuntive ad esse e fruibili nell’arco di tutto il 2021”. Lo ha detto la delegazione Cisal al tavolo sulla riforma degli ammortizzatori sociali con il ministro del lavoro, Nunzia Catalfo. “Una condizione necessaria – ha spiegato la Cisal – in considerazione della difficoltà di poter fare qualsiasi previsione sul futuro delle imprese, in particolare di quelle del settore del turismo e dell’occupazione dovuta al persistere della situazione emergenziale legata alla pandemia”.

Lavoro, Cisal: “Naspi con banca dati universale e 12 mesi in più”

“Creare una banca dati universale per l’analisi dei profili professionali più richiesti dal mercato del lavoro, con particolare attenzione alle esigenze territoriali e regionali, per favorire una formazione settoriale finalizzata allo sviluppo di moderne e competitive figure professionali”. Lo ha detto la delegazione Cisal al tavolo sulla riforma degli ammortizzatori sociali con il ministro del lavoro, Nunzia Catalfo, sottolineando l’importanza della Naspi. “Crediamo sia opportuno – ha spiegato la Cisal – anche prevedere una copertura aggiuntiva ai 24 mesi attuali, di ulteriori 12 mesi, dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori di età superiore ai 50 anni, giustificata dalla difficoltà della loro ricollocazione”.

Lavoro, Cisal: “Sostegno al reddito sia accompagnato da formazione”

“Il sostegno al reddito deve essere accompagnato obbligatoriamente da percorsi formativi ad-hoc attraverso le politiche attive e lo sviluppo di nuove competenze”. Lo ha detto la delegazione Cisal al tavolo sulla riforma degli ammortizzatori sociali con il ministro del lavoro, Nunzia Catalfo. “Crediamo sia necessaria una proroga al finanziamento del Fondo Nuove Competenze scaduto il 31 dicembre 2020, al fine di rendere più competitive le imprese sul mercato”.