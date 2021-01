AgenPress. “L’Italia ha bisogno di un partito di Moderati, Europeista, che rappresenti vero il motore italiano.

Bisogna rappresentare le famiglie, sia il partito degli “estremisti del buon senso”, radicato sui territori, che abbia passione, che parta dal basso, con tanti amministratori, che non sia presente solo nelle tv, e che non nasca solo in parlamento.”

Lo dichiara l’On. Giacomo Portas, Leader dei Moderati – Indipendente Italia Viva.