Covid. Rezza, epidemia fuori controllo, non si riesce ancora a fare il tracciamento

AgenPress – “Questa settimana, alcune regioni hanno rischio basso, altre moderato ma ci sono ancora regioni a rischio elevato; quindi la valutazione complessiva ci dice che dobbiamo porre attenzione alla situazione. Quindi il messaggio è che c’è una lieve diminuzione dell’incidenza nel paese ma che è lontana dal consentire di riprendere a tracciare i casi, quindi l’epidemia è fuori controllo perché non si riesce appunto ancora fare il tracciamento”. Lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza, alla conferenza stampa al ministero sui dati del monitoraggio settimanale sull’andamento dell’epidemia.

Rezza ha inoltre aggiunto che gli Rt puntuali a 14 giorni in molte regioni italiane si trovano sopra 1. Vediamo sempre un pò di discrepanza tra Rt e incidenza: Rt ci dice il trend che vedremo in futuro, ma incidenza può anche essere alta. Ciò vuol dire che le cose vanno male per numero di casi ma vanno bene perché avremo meno casi in futuro, i dati non sono discordanti ma bisogna saperli interpretare”.

Riferendosi alla variante inglese ha spiegato “l’aumento della letalità è un dato assolutamente da confermare, mentre è provata una maggiore diffusione”. Ieri Boris Johnson aveva dichiarato che la variante ha un alto tasso di mortalità.