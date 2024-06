Disabilità, Locatelli: “Essere in grado di valorizzare i talenti”

AgenPress. Per il ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli “noi dobbiamo passare da un sistema di assistenzialismo a uno che sia in grado di valorizzare i talenti”. Lo ha annunciato nel corso della XXIII edizione di Salute Direzione Nord, l’evento promosso da Fondazione Stelline e organizzata da Inrete – Relazioni istituzionali e Comunicazione, ospitato presso il Belvedere 39° di Palazzo Lombardia.

L’iniziativa gode del patronato di Regione Lombardia e del patrocinio del Comune di Milano. Il ministro ha sottolineato nel corso dell’evento come sulla disabilità “l’Italia sta dando un traino importante, forse come non era mai successo prima”. In particolare, parlando del G7 che si terrà dal 14 al 16 ottobre in Umbria, il ministro si è detta entusiasta perché “parlerà per la prima volta di disabilità, inclusione ma soprattutto parlerà di persone. Non si è mai avuta la spinta per mettere al centro la persona. Come Italia vogliamo continuare a essere in traino, con la possibilità anche di portare avanti nel nostro Paese la riforma della disabilità”. Nelle istituzioni “dobbiamo avere la volontà di andare tutti nella stessa direzione. Sull’accessibilità universale, sulla promozione del progetto di vita e sul diritto di tutti alla piena partecipazione alla vita sociale, civile e politica del nostro Paese non possiamo avere voci distanti”.

Per Locatelli “dobbiamo essere in grado di sostenerci a vicenda su queste posizioni se vogliamo essere forti su nel portare avanti un tema che deve diventare centrale per tutti”. Nel corso dell’evento a Palazzo Lombardia, il ministro ha anche annunciato che l’Italia “sarà il primo paese in Europa a chiedere le risorse per la sesta rata”.