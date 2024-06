Eliminazione Euro 2024. Gravina: “Sarebbe un disastro inimmaginabile non poter centrare per la terza volta la qualificazione al Mondiale 2026”

AgenPress. “La consapevolezza dell’importanza della qualificazione al Mondiale 2026 c’è. Quando abbiamo parlato con Luciano Spalletti, la progettualità puntava al 2026: possiamo fondare tutte le aspettative, ma dobbiamo sempre fare i conti con la realtà. Nessuno è in grado di garantire un impegno senza la progettualità.

Nel 2018, anno di inizio del mio mandato, scegliemmo di finanziare tutta l’attività di base. Questa progettualità deve portare alla valorizzazione del nostro talento. Tra 60 giorni iniziamo la Nations League: possiamo fare tutti i discorsi che volete, ma siamo lontani dagli obiettivi.

Ci siamo accorti che siamo tornati indietro, e che siamo un po’ più lontani, ma non ci possiamo arrendere e pensare di lasciare da parte alcune buone prestazioni che comunque ci sono state.

L’obiettivo 2026 esiste ed è reale: sarebbe un disastro inimmaginabile non poter centrare per la terza volta la qualificazione. Non per il risultato, ma per il non essere riusciti a trovare la soluzione a un progetto”.