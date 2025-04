Dazi USA. Trump: faremo pagare ai paesi la metà di quanto ci hanno fatto pagare loro

AgenPress – Donald Trump ha svelato nuove tariffe espansive in una significativa escalation della sua guerra commerciale, riferendosi alla mossa storica come una “dichiarazione di indipendenza economica”. La scommessa rischiosa di Trump per affrontare le pratiche commerciali sleali potrebbe far aumentare i prezzi per i consumatori americani e indebolire la crescita economica, secondo la maggior parte degli economisti.

Utilizzando i poteri di emergenza nazionale, Trump ha annunciato tariffe del 10% su tutte le importazioni negli Stati Uniti e tariffe ancora più elevate su beni provenienti da circa 60 paesi o blocchi commerciali che hanno un elevato deficit commerciale con gli Stati Uniti. Tra questi rientrano Cina e Unione Europea, a cui saranno imposti nuovi dazi rispettivamente del 34% e del 20%.

Le ultime azioni di Trump rappresentano la più significativa escalation delle tariffe statunitensi in quasi un secolo, dai tempi dello Smoot-Hawley Act del 1930. Ma la disputa commerciale non finisce qui.

I paesi stranieri, compresi gli alleati di lunga data degli Stati Uniti, affermano che i dazi di Trump non rimarranno senza risposta, preparando il terreno per una guerra commerciale globale, tit-for-tat, che potrebbe rapidamente sfuggire al controllo. Un simile sviluppo non farebbe che alimentare ulteriormente l’inflazione e pesare sui consumatori statunitensi, molti dei quali sono già alle corde.

Le cosiddette tariffe reciproche di Trump non saranno pari a quelle che i paesi stranieri impongono agli Stati Uniti, a meno che un paese non abbia già una tariffa statunitense del 10%. Inoltre, non si aggiungeranno ai dazi esistenti per settore.

“Faremo pagare loro circa la metà di quanto ci hanno fatto pagare loro, quindi le tariffe non saranno completamente reciproche”, ha detto Trump dal Rose Garden mercoledì pomeriggio. “Avrei potuto farlo, credo, ma sarebbe stato difficile per molti paesi e non volevamo farlo”.

Ad esempio, invece di adeguarsi alla tariffa del 39% dell’Unione Europea sui beni statunitensi, il nuovo dazio sull’UE sarà invece del 20%. Alla Cina, che era già stata colpita da una tariffa del 20% per il suo ruolo nel commercio del fentanyl, verrà imposto un ulteriore 34%, metà della tariffa del 67% che impone agli Stati Uniti, portando la sua nuova aliquota al 54%.

Circa 60 paesi vedranno tariffe superiori al 10%. La tariffa di base del 10% entrerà in vigore sabato, un minuto dopo mezzanotte, mentre eventuali tariffe più elevate entreranno in vigore il 9 aprile.

I nuovi dazi non si aggiungeranno a quelli precedentemente annunciati su acciaio, alluminio e automobili.

La tariffa del 25% sui beni provenienti da Messico e Canada che non rispettano l’accordo Stati Uniti-Messico-Canada rimarrà in vigore finché Trump non determinerà che i problemi relativi al fentanyl e all’immigrazione illegale sono stati risolti. Quando ciò accadrà, Canada e Messico adotteranno di default l’attuale approccio commerciale dell’amministrazione per gli altri paesi.

Alti funzionari della Casa Bianca hanno affermato che Trump intende imporre tariffe separate anche sui semiconduttori, sui prodotti farmaceutici e sui minerali essenziali, la cui entità sarà annunciata in un secondo momento.