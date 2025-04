Dazi USA. Ogni famiglia americana pagherà 2100 dollari in più l’anno. Calo di 900 mld di dollari nelle importazioni

AgenPress – Secondo l’organizzazione Tax Foundation, la famiglia media americana pagherà 2.100 dollari in più all’anno per i beni a causa della serie di nuovi dazi annunciati mercoledì dal presidente Donald Trump.

Il piano di Trump porterà a un calo significativo di 900 miliardi di dollari nelle importazioni americane, afferma la Tax Foundation. Tale calo avverrà quando i consumatori si sposteranno verso i beni americani, o semplicemente sceglieranno di non acquistare determinati articoli che diventeranno troppo costosi.

Tuttavia, gli americani non potranno evitare di pagare di più a causa delle tariffe. La tassa media sulle importazioni in America salirà al 19% quest’anno dal 2,5% dell’anno scorso, il tasso più alto dall’era Smoot-Hawley nel 1933. Fitch Ratings ha affermato che il tasso salirà ancora di più, portando l’aliquota tariffaria effettiva americana al suo livello più alto in più di un secolo.

Di conseguenza, i redditi al netto delle imposte degli americani diminuiranno in media del 2,1% quest’anno, ha affermato la Tax Foundation. Sebbene nessuno sfuggirà alle tariffe, i redditi degli americani più ricchi diminuiranno meno, ha scoperto il gruppo.

Gli economisti mainstream concordano ampiamente sul fatto che le economie degli Stati Uniti e del mondo sprofonderanno in recessione quest’anno se Trump non allenta la sua nuova politica commerciale. L’amministrazione Trump ha respinto queste previsioni, sostenendo che le azioni commerciali di Trump nel suo primo mandato erano ampiamente previste per causare un’impennata dell’inflazione e un rallentamento dell’economia, nessuna delle due cose si è verificata.

Tuttavia, Trump nel suo intero primo mandato ha imposto tariffe su beni per un valore di 380 miliardi di dollari. Trump ha già annunciato tariffe su più di 2,5 trilioni di dollari di importazioni e ha promesso che altre tariffe sono in arrivo.