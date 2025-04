Autopsia. Ilaria Sula uccisa con 3 coltellate al collo che ha causato lo shock emorragico

AgenPress – Ilaria Sula è stata colpita con tre coltellate al collo ed è morta, per shock emorragico. Sono questi i primi risultati, in base a quanto si apprende, dell’autopsia effettuata presso l’Istituto di medica legale de La Sapienza su disposizione della procura di Roma. Al momento dall’esame autoptico non è possibile individuare il giorno e l’ora della morte: serviranno ulteriori esami i cui risultati arriveranno nelle prossime settimane. La ragazza è stata uccisa dal suo ex che ha confessato l’omicidio.

Sono in corso rilievi della polizia nell’auto usata dal ventitreenne Mark Antony Samson per trasportare il corpo di Ilaria, abbandonato nei boschi di Poli, in provincia di Roma, all’interno di una valigia. Gli investigatori della Squadra Mobile in giornata torneranno nell’appartamento di via Homs, nel quartiere Africano, dove sarebbe avvenuto il delitto e a cui ieri sono stati apporti i sigilli. Nell’appartamento sono state trovate tracce di sangue. Sequestrato anche un coltello sui cui si starebbero effettuando accertamenti per chiarire se sia quello utilizzato.

La Procura di Roma ha chiesto la convalida del fermo per Mark Antony Samson. I pm di piazzale Clodio, coordinati dall’aggiunto Francesco Cascini, contestano al giovane il reato di omicidio volontario aggravato dalla relazione affettiva e l’occultamento di cadavere.