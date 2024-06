Francia. Aperti i seggi per le elezioni anticipate che potrebbero vedere il partito di estrema destra di Marine Le Pen formare il governo

AgenPress – Gli elettori francesi hanno iniziato a votare domenica nel primo turno delle elezioni parlamentari anticipate che potrebbero inaugurare il primo governo di estrema destra del paese dalla Seconda Guerra Mondiale, un potenziale cambiamento epocale nel cuore dell’Unione europea. .

Il presidente Emmanuel Macron ha lasciato di stucco il paese quando ha indetto il voto dopo che la sua alleanza centrista è stata annientata alle elezioni europee di questo mese dal Rassemblement National (RN) di Marine Le Pen. Il suo partito euroscettico e anti-immigrazione è stato per lungo tempo un paria , ma ora è più vicino al potere che mai.

Tuttavia, il sistema elettorale può rendere difficile stimare la distribuzione precisa dei seggi nell’Assemblea nazionale, composta da 577 membri, e il risultato finale non sarà noto prima della fine delle votazioni, il 7 luglio.

I seggi sono aperti alle 06:00 GMT e chiuderanno alle 16:00 GMT nelle piccole città, con una fine alle 18:00 GMT nelle città più grandi, quando sono attesi i primi exit poll per la notte e le proiezioni dei seggi per il secondo turno decisivo una settimana dopo.

“Otterremo la maggioranza assoluta”, ha detto Le Pen in un’intervista al giornale mercoledì, prevedendo che il suo protetto, il 28enne Jordan Bardella, sarebbe stato primo ministro. Il suo partito ha un programma economico ad alta spesa e cerca di ridurre l’immigrazione.

In un seggio elettorale a Sèvres, alla periferia di Parigi, Didier Delacroix, 70 anni, ex direttore dell’azienda, ha dichiarato di aver votato per l’alleanza di Macron.

“Altrimenti sarà un disastro completo”, ha detto.