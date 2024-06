Media. Biden a Camp David con la famiglia per discutere il suo futuro. “Se si ritira è rischio caos e scontri nei Dem”

AgenPress – Joe Biden si è incontrato con la sua famiglia, una discussione che si ritiene includesse discorsi sul suo futuro politico anche se era già programmato prima la debacle del dibattito presidenziale di giovedì con Donald Trump .

Il viaggio di Biden era stato pianificato prima del dibattito di giovedì. Finora, i massimi leader del partito hanno offerto sostegno pubblico a Biden, anche nei tweet postati dagli ex presidenti Barack Obama e Bill Clinton . Gli alti democratici del Congresso , tra cui i rappresentanti Hakeem Jeffries di New York, Jim Clyburn della Carolina del Sud e Nancy Pelosi della California, hanno espresso in privato preoccupazioni sulla sua vitalità, hanno detto due fonti informate di quelle discussioni, anche se tutte sostengono pubblicamente il presidente.

Un membro della Camera democratica che crede che Biden dovrebbe abbandonare la corsa – ma deve ancora chiederlo pubblicamente – ha detto a NBC News che tre colleghi gli hanno espresso lo stesso sentimento durante le votazioni alla Camera venerdì.

I leader della Camera non hanno vacillato pubblicamente e i loro collaboratori hanno negato che stiano esprimendo dubbi a porte chiuse.

“La Speaker Pelosi ha piena fiducia nel Presidente Biden e non vede l’ora di presenziare alla sua inaugurazione il 20 gennaio 2025”, ha affermato Ian Krager, portavoce dell’ex Speaker della Camera. “Qualsiasi suggerimento che abbia intrapreso un corso d’azione diverso è semplicemente falso”.

Christie Stephenson, portavoce di Jeffries, leader della minoranza alla Camera, ha affermato che il suo capo ha “ripetutamente chiarito pubblicamente e in privato che sostiene il presidente Joe Biden e il ticket democratico da cima a fondo”.

Brianna Frias ha affermato che Clyburn, che questo fine settimana si recherà nel Wisconsin per fare campagna elettorale per il presidente, “ha totale fiducia nel presidente Joe Biden e nella coppia Biden-Harris.

“Qualsiasi rapporto secondo cui il deputato ha espresso qualcosa di diverso dal fermo sostegno al presidente Biden è completamente falso”, ha detto Frias.

Allo stesso tempo, c’è un accordo tra i principali democratici sul fatto che a Biden dovrebbe essere dato spazio per determinare i prossimi passi. Credono che solo il presidente, consultandosi con la sua famiglia, possa decidere se andare avanti o concludere la sua campagna in anticipo, e che non risponderà bene a essere spinto.

“I decisori sono due persone: il presidente e sua moglie”, ha detto una delle fonti a conoscenza delle discussioni, aggiungendo: “Chiunque non capisca quanto questa decisione sarà profondamente personale e familiare non è informato sulla situazione”.

Questo resoconto di un presidente e del suo partito in crisi poco più di quattro mesi prima di un’elezione che, secondo loro, determinerà il destino della democrazia, è tratto da interviste con più di una dozzina di funzionari, operatori, assistenti e donatori democratici. Tutti hanno parlato a condizione di anonimato per descrivere questioni delicate come l’eventualità che un presidente in carica rinunci alla sua candidatura per la rielezione e come potrebbe essere sostituito al ballottaggio.

Nonostante abbia pronunciato un discorso entusiasmante durante un comizio in North Carolina venerdì, che ha calmato alcuni dei suoi alleati, Biden è stato descritto da una persona a conoscenza del suo stato d’animo come umiliato, privo di sicurezza e dolorosamente consapevole che le immagini fisiche di lui al dibattito – occhi fissi nel vuoto, bocca spalancata – sopravviveranno alla sua presidenza, insieme a una performance che a tratti è stata confusa, incoerente e difficile da ascoltare.

I principali assistenti e consiglieri di Biden hanno detto al suo staff di mantenere la rotta nelle riunioni e nelle discussioni. Il loro messaggio, secondo un alto funzionario dell’amministrazione: “Supereremo la tempesta, proprio come abbiamo sempre fatto”.

Le fonti hanno descritto tre gruppi di democratici: quelli che difenderanno Biden in qualsiasi circostanza, quelli che sono pronti a scaricarlo e quelli che aspettano di vedere cosa farà – e quali saranno i suoi numeri nei sondaggi nei prossimi giorni e settimane – prima di pronunciare un giudizio.

La campagna di Joe Biden ha ammonito in un memo trapelato sui media Usa sui rischi di caos e scontri nel partito democratico nel caso di un suo ritiro dopo la debacle del duello tv con il suo predecessore. “Se si ritirasse – si legge nell’appunto – ciò porterebbe a settimane di caos, di torte in faccia e ad un sacco di candidati che arrancano in una battaglia brutale sul palco della convention, tutto questo mentre Donald Trump avrebbe il tempo per parlare agli elettori americani incontestato”.