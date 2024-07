Antitrust: sanzione a Figc per abuso posizione dominante

AgenPress. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato la Federazione Italiana Giuoco Calcio per aver abusato della propria posizione dominante nel mercato dell’organizzazione di competizioni calcistiche giovanili.

“Bene, ottima notizia, ma la frittata è fatta: l’eliminazione dagli Europei è solo l’ultimo segnale di un sistema calcio ai minimi storici! Tra le cause c’è certamente quella che non riusciamo più a valorizzare giovani talenti, a farli crescere per diventare dei campioni” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Speriamo, quindi, che lo scossone dato all’Antitrust serva a far comprendere l’urgenza di un rinnovamento a livello dirigenziale perché il recente disastro ai campionati europei non è solo un fatto tecnico: una maggiore concorrenza nelle competizioni calcistiche amatoriali, può contribuire a ridare all’Italia quel posto che merita in uno sport che ci aveva sempre visto come dei protagonisti” conclude Dona.