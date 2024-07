Usa. Corte Suprema stabilisce che Donald Trump gode dell’immunità per gli atti ufficiali. “Grande vittoria!”

AgenPress – La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che Donald Trump non può essere perseguito per alcuna azione che rientrasse nei suoi poteri costituzionali in quanto presidente, ma può esserlo per atti privati, in una sentenza storica che riconosce per la prima volta qualsiasi forma di immunità presidenziale dall’azione penale.

I giudici, in una sentenza 6-3 scritta dal Presidente della Corte Suprema John Roberts, hanno respinto la decisione di un tribunale di grado inferiore che aveva respinto la richiesta di immunità di Trump dalle accuse penali federali riguardanti i suoi sforzi per rimediare alla sconfitta elettorale del 2020 contro Joe Biden .

Trump è il candidato repubblicano che sfida Biden, un democratico, alle elezioni americane del 5 novembre in una rivincita del 2020. La lentezza della gestione del caso da parte della Corte Suprema , unita alla decisione di rinviare le questioni chiave sulla portata dell’immunità di Trump ai tribunali di grado inferiore per risolverle, rendono improbabile che Trump venga processato con l’accusa di sovversione elettorale avanzata dal procuratore speciale Jack Smith prima delle accuse.

“Concludiamo che, in base alla nostra struttura costituzionale di poteri separati, la natura del potere presidenziale richiede che un ex presidente abbia una certa immunità da procedimenti penali per atti ufficiali commessi durante il suo mandato”, ha scritto Roberts. L’immunità per gli ex presidenti è “assoluta” rispetto ai loro “poteri costituzionali fondamentali”, ha scritto Roberts, e un ex presidente ha “almeno un’immunità presuntiva” per “atti all’interno del perimetro esterno della sua responsabilità ufficiale”, il che significa che i pubblici ministeri devono affrontare un elevato ostacolo legale per superare tale presunzione. Roberts ha sottolineato la necessità che i presidenti “svolgano i doveri del loro ufficio senza paura e in modo equo” senza la minaccia di essere perseguiti. “Per quanto riguarda gli atti non ufficiali di un presidente”, ha aggiunto Roberts, “non esiste immunità”. Trump ha salutato la sentenza in un post sui social media, scrivendo: “GRANDE VITTORIA PER LA NOSTRA COSTITUZIONE E LA NOSTRA DEMOCRAZIA. ORGOGLIOSO DI ESSERE UN AMERICANO!” La corte ha analizzato quattro categorie di condotta contenute nell’atto di accusa di Trump. Sono: le sue discussioni con i funzionari del Dipartimento di Giustizia dopo le elezioni del 2020; la sua presunta pressione sull’allora vicepresidente Mike Pence per bloccare la certificazione del Congresso della vittoria elettorale di Biden; il suo presunto ruolo nell’assemblare falsi elettori pro-Trump da utilizzare nel processo di certificazione; e la sua condotta relativa all’attacco del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti da parte dei suoi sostenitori.