Ita-Lufthansa, Uiltrasporti: bene finalmente ok acquisizione. Subito al lavoro per attuazione piano di crescita che tuteli e favorisca lavoratori

AgenPress. “Accogliamo positivamente la notizia dell’ok arrivato finalmente della dg competition europea all’acquisizione di Ita Airways da parte di Lufthansa, un ok che ha comunque imposto delle condizionalità significative e che è tardato anche troppo facendo perdere un anno alla compagnia italiano e al suo piano di crescita.

Così il Segretario Generale Marco Verzari e il Segretario Nazionale Ivan Viglietti della Uiltrasporti che proseguono:

“Riteniamo opportuno che il governo mantenga comunque una quota di Ita Airways, anche di minoranza, perché i collegamenti aerei con il resto del mondo rappresentano un asset strategico del paese a cui non possiamo rinunciare.

Bisogna ora guardare avanti e mettersi subito a lavoro per l’ingresso di Ita Airways nell’alleanza nord Atlantica di cui è parte Star Alliance, e per il potenziamento del piano industriale sotto il profilo della flotta che deve crescere molto di più per garantire al nostro paese la competitività delle imprese ma soprattutto per sviluppare il piano di assunzioni e il reinserimento dei lavoratori ancora in cassa integrazione.

Inoltre – proseguono Verzari e Viglietti – ricordiamo che la cassa integrazione scadrà il 31 ottobre di questo anno e dunque già da ora chiediamo una proroga di almeno un altro anno per consentire l’applicazione del piano di crescita e di assunzioni previsto e rallentato da tutti questi ritardi.

L’ingresso di Ita Airways nell’alleanza con Lufthansa segna anche la fine della fase di start up e quindi chiediamo che venga convocato in tempi rapidi, già nei prossimi giorni, un tavolo di trattativa per rinegoziare i contratti di lavoro, che sono orami inadeguati e superati, e riconoscere ai lavoratori che in tutto questo tempo hanno dimostrato grande spirito di sacrificio, il giusto riconoscimento e il giusto livello salariale eroso da anni di inflazione.

Allo stesso modo – concludono i due segretari della Uiltrasporti – ci auguriamo che il governo voglia aprire un confronto sulle strategie future per rilancio dell’azienda, per un miglior servizio ai cittadini e per il futuro dei lavoratori, affrontando anche il tema delle regole di concorrenza nel mercato italiano”.