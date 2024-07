Politico. Trump vuole fare un accordo con Putin per bloccare l’adesione dell’Ucraina e della Georgia alla NATO

AgenPress – L’ex presidente Donald Trump starebbe valutando la possibilità di raggiungere un accordo con la Russia per bloccare la futura adesione alla NATO di alcuni paesi, in particolare Ucraina e Georgia, citando funzionari anonimi “a conoscenza del pensiero della cerchia ristretta di Trump”.

Questo potenziale piano è l’ultimo segnale che Trump, il presunto candidato repubblicano alla presidenza, intende cambiare radicalmente la posizione degli Stati Uniti nei confronti dell’Ucraina e dei suoi più ampi impegni nei confronti della NATO.

Trump ha promesso di porre fine alla guerra su vasta scala della Russia contro l’Ucraina entro 24 ore se eletto, ma ha rifiutato di spiegare pubblicamente come intende farlo. Due importanti consiglieri di Trump hanno anche recentemente proposto un piano che cesserebbe gli aiuti militari all’Ucraina a meno che non accetti di tenere negoziati di pace con la Russia.

Una delle fonti ha dichiarato a Politico che Trump “sarebbe aperto a qualcosa che precludesse l’espansione della NATO e non tornasse ai confini del 1991 per l’Ucraina”.

Durante il primo dibattito presidenziale di giugno, Trump ha dichiarato di aver respinto i termini proposti dal presidente russo Vladimir Putin per un potenziale cessate il fuoco , che comporterebbe la rinuncia dell’Ucraina al suo tentativo di entrare nella NATO e il ritiro completo dalle quattro regioni dell’Ucraina, più la Crimea, che la Russia ha illegalmente annesso.

Attualmente la Russia non occupa tutto il territorio delle quattro regioni in questione.

In linea con le precedenti ipotesi, pare che Trump stia anche valutando di modificare la partecipazione degli Stati Uniti alla NATO.

Uno dei principi fondamentali del cambiamento proposto sarebbe la creazione di un sistema “NATO a due livelli”, in cui solo i paesi che raggiungono la soglia di spesa del 2% del PIL potranno “godere della generosità della difesa e della garanzia di sicurezza degli Stati Uniti”.

Sulla carta, la proposta sembra violare l’articolo 5 della NATO, che impone a tutti i membri di intervenire in aiuto di qualsiasi singolo membro attaccato, ma alcuni funzionari della cerchia di Trump hanno affermato che “il linguaggio dell’articolo 5 è flessibile e non impone a nessun membro di rispondere con la forza militare”.

Trump ha suscitato l’indignazione internazionale dopo aver dichiarato a febbraio che avrebbe incoraggiato la Russia a fare ” tutto quello che vogliono ” ai paesi membri della NATO che non rispettano l’impegno del 2% sulla spesa per la difesa.

I funzionari hanno affermato che le opinioni dell’ex presidente sull’Ucraina e sulla NATO sono basate in gran parte su interessi personali.

Ad aprile, il Washington Post ha riferito che il piano provvisorio di Trump prevede anche di fare pressione sull’Ucraina affinché ceda la Crimea e la regione di confine del Donbass alla Russia.

“Mi aspetterei un accordo molto rapido per porre fine al conflitto”, ha affermato Kevin Roberts, presidente della Heritage Foundation, l’influente think tank allineato a Trump che ha prodotto il Progetto 2025. Roberts ha affermato in un’intervista di non poter trasmettere alcuna conoscenza interna dei piani di Trump.

Ma secondo uno degli esperti di sicurezza nazionale a conoscenza del pensiero di Trump, che ha parlato in condizione di anonimato, Trump “sarebbe aperto a qualcosa che precludesse l’espansione della NATO e non tornasse ai confini del 1991 per l’Ucraina. Questo sarebbe sul tavolo. Ma ciò non significa rinunciare a qualsiasi altra possibilità, inclusa la fornitura di grandi quantità di armi all’Ucraina”.

Lo stesso Trump non ha pubblicamente descritto i suoi piani per l’Ucraina, ma durante la campagna elettorale ha ripetutamente giurato di porre fine alla guerra come uno dei suoi primi compiti: “prima ancora di arrivare allo Studio Ovale, poco dopo aver vinto la presidenza”, ha dichiarato in un comizio del 22 giugno a Philadelphia. Quando gli è stato chiesto in un podcast del 21 giugno se fosse disposto a togliere dal tavolo l’espansione della NATO in Ucraina, Trump ha risposto, in osservazioni che sono passate in gran parte inosservate, che promettere l’adesione alla NATO all’Ucraina era stato un “errore” e “il vero motivo per cui è iniziata questa guerra”. Molti nel campo di Trump preferiscono apertamente un’Ucraina non-NATO. “La NATO si è già espansa ben oltre ciò di cui abbiamo bisogno per una coalizione anti-egemonica” contro la Russia, ha detto Colby.

Il 14 giugno, Putin ha detto che la Russia sarebbe pronta a negoziare la fine della guerra se l’Ucraina rinunciasse a qualsiasi ambizione di unirsi alla NATO e ritirasse le truppe dalle quattro regioni che Mosca ha rivendicato come proprie . Quando gli è stato chiesto nel suo dibattito del 27 giugno con Biden se tali termini fossero accettabili, Trump ha risposto: “No, non sono accettabili. Ma guarda, questa è una guerra che non avrebbe mai dovuto iniziare”.

I critici affermano che fare pressione sull’Ucraina affinché ceda il territorio non farebbe altro che giustificare l’orribile e omicida appropriazione indebita di Putin. Ma Trump ha chiarito di avere poco amore per l’Ucraina quanto per la NATO, dicendo al presidente della Camera Mike Johnson durante la sua visita a Capitol Hill a giugno che l’Ucraina “non ci sarà mai per noi” e “dovremmo pagare di più le NOSTRE TRUPPE invece di inviare 60 miliardi di dollari all’Ucraina”, secondo un tweet del rappresentante repubblicano Matt Gaetz. Un altro rappresentante del GOP, Don Bacon, ha detto ai giornalisti nel raccontare la stessa conversazione che Trump era sprezzante dell’obiettivo di Kiev di cacciare i russi, che è stata la politica incondizionata di Biden. “Lui pensa, se l’Ucraina vince, quale sarà il vantaggio?”