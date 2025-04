Trump a Zelensky: firmi subito l’accordo sulle terre rare. E’ in ritardo. Possibile incontro tra i due a Roma

AgenPress – “L’Ucraina, guidata da Volodymyr Zelensky, non ha ancora firmato i documenti definitivi sull’importantissimo accordo sulle terre rare con gli Stati Uniti. È in ritardo di almeno tre settimane. Si spera che venga firmato immediatamente. I lavori sull’accordo di pace globale tra Russia e Ucraina procedono senza intoppi. Il successo sembra essere imminente!”: lo scrive Donald Trump su Truth, mentre in una intervista al Time ha detto che “la Crimea resterà con la Russia. E Zelensky lo capisce, e tutti capiscono che è con loro da molto tempo. È con loro da molto prima che arrivasse Trump… È una guerra che non sarebbe mai dovuta accadere. Io la chiamo la guerra che non sarebbe mai dovuta accadere”.

“La Crimea è andata ai russi. È stata consegnata a loro da Barack Hussein Obama, non da me. Detto questo, riusciranno a riprenderla? Lì ci sono sempre stati i russi. Ci sono stati i loro sottomarini molto prima del periodo di cui stiamo parlando, per molti anni. La popolazione parla in gran parte russo in Crimea. Ma è stata data via da Obama. Non è stata data via da Trump. Mi sarebbe stata tolta come è stata tolta a Obama? No, non sarebbe successo. Se fossi stato presidente, la Crimea non sarebbe stata presa”.

Zelensky ha ribadito che la Crimea appartiene all’Ucraina e che la sua posizione non è cambiata dopo le dichiarazioni di Donald Trump che mettevano in discussione il futuro status della penisola, annessa dalla Russia nel 2014. “La nostra posizione è invariata: solo il popolo ucraino ha il diritto di decidere quali territori siano ucraini. La Costituzione ucraina stabilisce che tutti i territori temporaneamente occupati appartengono all’Ucraina, al popolo ucraino”, ha dichiarato Zelensky ai giornalisti a Kiev.

Trump non esclude un incontro con Zelensky a Roma nella giornata dei funerali di Papa Francesco. Lo stesso Zelensky ha reso noto però che potrebbe non partecipare a causa di importanti “incontri militari” che dovrà tenere. “Se non sarò presente in tempo, l’Ucraina sarà rappresentata a un livello adeguato. Il ministro degli Esteri e la first lady saranno presenti. Per quanto mi riguarda, è importante essere qui. Oggi in Ucraina si terranno diversi incontri militari”.