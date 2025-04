Dopo le bombe russe su Kiev Trump chiede a Putin di porre fine alla guerra. “Vladimir, STOP! Muoiono 5000 soldati a settimana”

AgenPress – Donald Trump ha invitato il presidente russo Vladimir Putin a porre fine alla guerra contro l’Ucraina dopo che gli attacchi aerei russi contro Kiev, avvenuti giovedì mattina, hanno ucciso almeno 12 persone e ne hanno ferite decine, rendendolo l’attacco più mortale alla capitale ucraina in quasi un anno.

“Non sono contento degli attacchi russi a Kiev. Non necessari e in pessimo momento”, ha scritto Trump su Truth Social. “Vladimir, STOP! Muoiono 5000 soldati a settimana. Facciamo in modo che questo accordo di pace sia FATTO!”

Giovedì intorno all’una di notte, forti esplosioni hanno scosso Kiev, dopo che le sirene antiaeree hanno iniziato a suonare in tutta la città, avvisando i residenti di cercare rifugio. Durante la notte, i soccorritori hanno setacciato le macerie degli edifici distrutti e domato gli incendi nei condomini.

Inizialmente, le autorità competenti avevano dichiarato che otto persone erano state uccise e circa 60 ferite. Tuttavia, più tardi, il bilancio è stato aggiornato a 12 morti e 90 feriti.

Zelensky ha annullato parte del suo viaggio in Sudafrica dopo che la Russia ha lanciato una raffica di missili e droni su Kiev, annunciando che sarebbe tornato in Ucraina subito dopo aver incontrato il presidente del paese, Cyril Ramaphosa.

“Sono passati 44 giorni da quando l’Ucraina ha accettato un cessate il fuoco completo e la cessazione degli attacchi… E sono 44 giorni che la Russia continua a uccidere il nostro popolo”, ha scritto il leader ucraino su X. “Gli attacchi devono essere fermati immediatamente e incondizionatamente”.

Zelensky ha ribadito al presidente sudafricano-che detiene la presidenza del G20 nel 2025 la necessità di intensificare gli sforzi diplomatici a livello globale. “Gli attacchi devono essere fermati immediatamente e senza condizioni. Contiamo anche sul sostegno nelle questioni umanitarie, nel ritorno dei nostri prigionieri e dei bambini ucraini rapiti dalla Russia”, ha aggiunto. A conclusione dei brevissimi colloqui, già rinviati più volte da Zelensky, il presidente sudafricano ha riconosciuto tra le altre cose “i significativi passi avanti compiuti dall’Ucraina, e in particolare gli sforzi del presidente Zelensky, per espandere le relazioni con il continente africano” e ha ringraziato della continua fornitura di grano in Africa occidentale e orientale.

Con i suoi bombardamenti la Russia cerca di “esercitare pressione sugli Stati Uniti”. Non vedo “alcuna forte pressione sulla Russia” per mettere fine al conflitto.

Putin non ha ancora risposto alla proposta di Zelensky di fermare gli attacchi aerei contro obiettivi civili. Il mese scorso, il leader del Cremlino ha anche respinto la richiesta di un cessate il fuoco completo e incondizionato avanzata da Stati Uniti e Ucraina.

“Putin mostra solo il desiderio di uccidere”, ha detto Andriy Yermak, uno dei principali collaboratori di Zelensky, mentre la Russia scatenava il suo attacco notturno. “Gli attacchi contro i civili devono cessare”.

Il Ministero della Difesa russo ha affermato che gli attacchi notturni condotti contro l’Ucraina avevano preso di mira “siti militari” utilizzando “armi ad alta precisione” e droni.

“Gli obiettivi erano strutture ucraine coinvolte nei settori dell’aviazione, dei missili e dello spazio, della costruzione di macchinari e veicoli blindati, nonché siti di produzione di carburante per missili e polvere da sparo. Tutti gli obiettivi sono stati colpiti e l’attacco ha raggiunto gli obiettivi prefissati”.

Nell’ultimo mese, l’esercito russo ha lanciato alcuni dei suoi attacchi aerei più letali e sfacciati contro l’Ucraina, sfidando la spinta di Trump a porre rapidamente fine alla guerra.