Romano (NM): “Morte di Papa Francesco induca dittatori e guerrafondai a fermare le guerre”

AgenPress. “La morte di Papa Francesco assuma questo significato ultimo, per omaggiarne la memoria, il suo impegno per la pace e per il dialogo tra i popoli e le religioni.

I guerrafondai, gli avvelenatori di pozzi per professione, gli speculatori, i dittatori e coloro che non hanno favorito in alcun modo la pace, dimostrino nel nome del Pontefice argentino una inversione di tendenza.

E’ il dono più grande che si possa fare alle vittime, ai loro familiari, alla Chiesa, al futuro di pace per i nostri figli. Non è più tempo di ipocrisie e di finte tregue”.

E’ quanto dichiara, in una nota, l’.On Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati.