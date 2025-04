Trump: “ho concluso 200 accordi sui dazi. Gli Usa sono un grande emporio, io fisso il prezzo”

AgenPress – Donald Trump ha detto che a Roma parlerà con vari leader e che incontrerà “gli italiani”, confermando che vedrà Giorgia Meloni.

Per spiegare il suo approccio ai dazi, Donald Trump ha usato la metafora degli Usa come il grande emporio del mondo in una intervista con Time: “Io sono questo enorme negozio. È un negozio gigantesco e bellissimo, e tutti vogliono farci acquisti. E per conto del popolo americano, io ne sono il proprietario e fisso i prezzi. E dico: se vuoi comprare qui, questo è quello che devi pagare”.

Trump ha assicurato di aver concluso “200 accordi” sui dazi, anche se finora nessuno è stato annunciato. Ma il presidente ha suggerito che potrebbero essere svelati il mese prossimo. “Nel giro di tre o quattro settimane….abbiamo finito”.

Trump ha affermato che le tariffe elevate potrebbero persistere e che avrebbe dichiarato una “vittoria totale” se le tasse sulle importazioni raggiungessero il 50% tra un anno.

Trump ha imposto dazi storici su un’ampia varietà di importazioni, tra cui un dazio del 10% su praticamente tutto ciò che entra negli Stati Uniti. Ha anche imposto dazi del 25% su acciaio, alluminio, automobili e molti prodotti provenienti da Messico e Canada. Ma l’azione commerciale di gran lunga più significativa è un dazio di almeno il 145% sulla maggior parte dei prodotti cinesi importati negli Stati Uniti.

Complessivamente, l’aliquota tariffaria effettiva degli Stati Uniti si attesta ora al 22,8%, secondo Fitch Ratings . È di gran lunga la più alta tra tutti i paesi sviluppati al mondo.

Di conseguenza, il commercio con gli altri Paesi ha subito un forte rallentamento, penalizzando immediatamente importatori , esportatori e piccole imprese che devono pagare dazi elevati. Mercoledì Trump, nello Studio Ovale, ha dichiarato che il commercio con la Cina ha subito un rallentamento, attestandosi praticamente a zero, a causa dei dazi americani e delle imposte di ritorsione cinesi.

Presto, i beni immagazzinati e importati prima dell’introduzione dei dazi si esauriranno e le aziende si troveranno a dover prendere decisioni difficili: importare beni a un prezzo più del doppio o smettere di venderli, lasciando alcuni scaffali vuoti per i consumatori.

Nel frattempo, le aziende affermano di essere incerte su come investire per il futuro e molte hanno smesso di assumere, secondo il Beige Book della Federal Reserve, un sondaggio periodico tra i leader aziendali americani pubblicato mercoledì. La parola “incertezza” è apparsa nel rapporto 81 volte, un record.

Trump afferma che i dazi elevati aiuteranno l’America e che i dazi renderanno il Paese ricco.

“Il Paese farà fortuna”, ha detto Trump al Time, sostenendo che le aziende riporteranno la produzione negli Stati Uniti, creando posti di lavoro e investimenti – una teoria smentita da un gran numero di aziende ed economisti . “Oh, zero sarebbe facile, ma zero, non ci sarebbero aziende in arrivo. Arrivano perché non vogliono pagare i dazi”.

Questo piano si trova ad affrontare sfide estreme, tra cui la formazione dei lavoratori americani che hanno esitato ad accettare lavori in fabbrica (gli Stati Uniti hanno quasi mezzo milione di posti di lavoro vacanti in fabbrica che non possono essere occupati, secondo l’ultimo rapporto del Dipartimento del Lavoro). Inoltre, i dazi stessi hanno reso la costruzione di fabbriche significativamente più costosa. E anche se le aziende volessero riportare la produzione in patria, questo processo può richiedere anni.

Trump, nella sua intervista e in ripetute apparizioni pubbliche, ha affermato che l’America incassa miliardi di dollari al giorno dai dazi. Il Tesoro riporta che la cifra si aggira sulle centinaia di milioni di dollari. In ogni caso, questi dazi sono pagati dagli importatori americani, non dai paesi di destinazione. Questi costi vengono poi scaricati lungo la catena di approvvigionamento, in ultima analisi sui consumatori, che dovrebbero aspettarsi di pagare presto prezzi più alti, sostengono gli economisti.

Ecco perché la fiducia dei consumatori è crollata quasi ai minimi storici e le aziende di quasi tutti i settori stanno suonando il campanello d’allarme sui dazi, ridimensionando le loro previsioni su profitti e vendite perché i consumatori stanno frenando le loro spese.

Venerdì le azioni hanno subito una leggera flessione dopo la pubblicazione dell’intervista di Trump.

Tuttavia, Trump ha affermato che la sua amministrazione sta rapidamente elaborando centinaia di accordi che potrebbero migliorare l’equità commerciale con le nazioni straniere e portare la produzione manifatturiera negli Stati Uniti.

“Dovete capire che sto trattando con tutte le aziende, Paesi molto amici. Ci stiamo incontrando con la Cina. Stiamo andando bene con tutti. Ma alla fine, ho concluso tutti gli accordi”, ha detto Trump. “Ne ho conclusi 200”.

Il numero di accordi che il presidente e la sua amministrazione affermano essere in essere o in fase di elaborazione è in continuo cambiamento, ma Trump ha dichiarato in un’intervista che annuncerà tali accordi “nelle prossime tre o quattro settimane”. Mercoledì, Trump ha dichiarato che avrebbe annunciato tali accordi entro due o tre settimane.

“Siamo un grande magazzino, un gigantesco grande magazzino, il più grande grande magazzino della storia”, ha detto Trump al Time. “Tutti vogliono entrare e derubarci. Verranno e pagheranno un prezzo per averci rubato il nostro tesoro, per averci rubato il lavoro, per aver fatto tutte queste cose”.