Cremlino. I funzionari auspicano la vittoria di Trump per spodestare Biden, sostenitore dell’Ucraina

AgenPress – La leadership russa sta seguendo in privato con entusiasmo e interesse la campagna presidenziale degli Stati Uniti e sta facendo il tifo per la vittoria del suo candidato preferito, Donald Trump.

I funzionari del Cremlino, il governo e l’establishment russo sperano che Trump, la cui vittoria alle elezioni del 2016 è stata macchiata dalle accuse di ingerenza russa, possa spodestare il presidente Joe Biden, uno dei più convinti sostenitori dell’Ucraina durante l’invasione russa su vasta scala del Paese.

Il dibattito della scorsa settimana, in particolare la performance incerta e confusa di Biden, ha dato ai falchi e ai pragmatici russi un motivo per sentirsi ottimisti.

Allo stesso tempo, il Cremlino riceve avvertimenti privati ​​da consulenti russi (e pubblici da esperti) sul fatto che un possibile ritorno di Trump alla presidenza potrebbe causare problemi ancora più inaspettati a Mosca.

“Il Cremlino fa il tifo per Trump ed è felice dell’esito del dibattito”, ha detto in anonimato una persona vicina ai vertici dell’amministrazione presidenziale.

“Mosca vede prospettive favorevoli nello scenario di Trump e di una nuova amministrazione repubblicana alla Casa Bianca”, ha detto un funzionario governativo ai media sempre in anonimato.

“Ci sono aspettative di qualche tipo per Trump. E molti pensano che finora sia probabile che vinca”, ha detto un uomo d’affari russo che ha legami con alti funzionari del Cremlino e del governo.

Il Cremlino ha affermato che il presidente Vladimir Putin non ha seguito il dibattito Biden-Trump e che avrebbe verificato in un secondo momento le dichiarazioni di ciascun candidato.

“Questa è una questione interna degli Stati Uniti. Abbiamo un sacco di questioni che sono davvero importanti per il nostro paese. Sono queste le questioni che il presidente sta affrontando”, ha detto ai giornalisti il ​​portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. “Non credo che ci si possa aspettare che il presidente russo imposti la sveglia, si svegli all’alba e guardi il dibattito negli Stati Uniti”.

Mosca sta compiendo uno sforzo concertato per minimizzare l’importanza delle elezioni statunitensi nelle dichiarazioni pubbliche dei suoi funzionari, ha affermato un attuale funzionario del Ministero degli Esteri.

“Nelle nostre dichiarazioni pubbliche, intendiamo sottolineare che le elezioni statunitensi non sono importanti per la Russia. Il nostro compito è minimizzare l’importanza delle elezioni statunitensi”, ha affermato il funzionario.

Ma a porte chiuse, il Cremlino, il Ministero degli Esteri e le agenzie di intelligence russe stanno analizzando attentamente le elezioni.

“Funzionari e diplomatici stanno monitorando sia i dibattiti stessi sia le reazioni ad essi negli Stati Uniti e altrove”, ha detto Boris Bondarev, ex membro della delegazione russa alle Nazioni Unite a Ginevra, che si è dimesso per protestare contro l’invasione dell’Ucraina.

“In generale, la politica aperta e trasparente degli Stati Uniti, rispetto alla Russia, fornisce un’enorme quantità di informazioni”.

Parlando delle imminenti elezioni statunitensi, Putin ha sottolineato che Mosca non ha preferenze per chi vincerà ed è pronta a collaborare con chiunque sceglieranno gli elettori statunitensi.

Nel 2016, la vittoria di Trump su Hillary Clinton diede il via a un’indagine sulla presunta ingerenza russa volta a influenzare il voto a favore di Trump.

Otto anni dopo, nel febbraio 2024, Putin dichiarò di ritenere che la Russia avrebbe potuto trarre vantaggio da una vittoria di Biden.

“Quando Putin ha detto di sostenere Biden, non stava scherzando”, ha detto un ex alto funzionario del Cremlino. “Stava cercando di danneggiare deliberatamente l’attuale presidente degli Stati Uniti, rendendosi conto di come questo tipo di ‘sostegno’ sarebbe stato percepito negli Stati Uniti, soprattutto nel clima attuale”.

Anche i media statali russi e pro-Cremlino hanno apprezzato i dettagli del recente dibattito, criticando l’età e la qualità delle prestazioni di entrambi i contendenti, nonché il sistema elettorale statunitense in generale.

I principali notiziari e programmi politici della fine della scorsa settimana, condotti dai principali propagandisti pro-guerra Vladimir Solovyov e Dmitry Kiselyov, hanno dedicato molto tempo alla discussione del dibattito presidenziale negli Stati Uniti.

“Come previsto, Biden ha parlato male più volte e ha balbettato. I democratici hanno già definito la sua performance un fallimento”, ha scritto l’agenzia di stampa statale RIA Novosti.

“La propaganda cerca di sfruttare ogni opportunità per affermarsi pubblicamente, a spese delle elezioni americane in generale e dei problemi del Partito Democratico in particolare”, ha affermato il funzionario del Ministero degli Esteri.