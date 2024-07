Meloni: le parole di Mattarella sono state strumentalizzate. Fonti Quirinale: “corretta la valutazione del Presidente del Consiglio”

AgenPress – “Francamente non ho letto un attacco al governo e penso che non si faccia un favore alle istituzioni di questa repubblica se ogni cosa che dice il presidente viene strumentalizzata come se fosse il capo dell’opposizione. Il discorso del presidente era un discorso sulla democrazia, era un discorso molto alto ed è un discorso che io condivido perchè se è vero che nelle democrazie non esiste un assolutismo nei poteri non esiste neanche un assolutismo della maggioranze ed è per questo che ci sono dei contrappesi nei sistemi democratici”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Dritto e Rovescio su rete4.

A sinistra vedo gente che “esulta come allo stadio” per le parole di Mattarella ma “se non esiste un assolutismo della maggioranza figuriamoci se può esistere un assolutismo della minoranza. Lo abbiamo purtroppo visto quando la sinistra era al governo, quando c’era gente che perdeva le elezioni e che arrivava al governo e alla fine ti dicevano pure se potevi o non potevi uscire di casa. Quello è assolutismo dei poteri ed è il problema che la sinistra ha con questa riforma. Noi non modifichiamo i poteri del presidente del Consiglio, noi modifichiamo il potere dei cittadini che scelgono il presidente del consiglio. Perché il presidente del Consiglio viene scelto dai cittadini ma i poteri rimangono gli stessi. Ed è questo che spaventa la sinistra, il problema è questo, che se decidono i cittadini loro non non possono più governare quando perdono le elezioni. Quindi il problema non è l’uomo solo al comando ma un sistema nel quale c’è solo il Pd al comando”.

Fonti del Quirinale affermano che “è corretta la valutazione del Presidente del Consiglio delle parole del Presidente della Repubblica”.