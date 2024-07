Meloni: votato contro nomine Ue per metodo e merito. Maggioranza fragile, si sposterà verso destra

AgenPress – “Non sono d’accordo né sul metodo né sul merito ed è la ragione per la quale non ho votato l’accordo che alcuni hanno ritenuto di fare sulle massime cariche europee. In Italia qualcuno diceva di adeguarsi per trattare per un risultato migliore. Io rifiuto questo racconto. Rifiuto l’idea che quello che spetta all’Italia venga riconosciuto solo se il governo si adegua. Se esiste ancora un’Ue all’Italia va riconosciuto quello che le va riconosciuto, banalmente perché è la terza economia europea, è un Paese fondatore, tra le grandi nazioni europee è quella con il governo più stabile”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a su Rete 4.

“Ci sono delle debolezze che si sommano. E c’è una tendenza del sistema a conservarsi come accade qui in Italia e anche in Europa. Quindi si sta cercando di nascondere la polvere sotto al tappeto pensando che si possa fare finta di niente e che si possa non tener conto delle indicazioni che arrivano dai cittadini, che si possa continuare con le politiche che abbiamo visto finora, nonostante i cittadini abbiano chiesto un significativo cambio di passo, abbiano chiesto un’Europa molto più pragmatica e molto meno ideologica”, ha aggiunto commentando quanto sta accadendo ai vertici dell’Ue dopo le elezioni. “Un’Europa – ha aggiunto – molto meno invasiva, un’Europa che non sta lì a dirti che macchina devi guidare, quanta terra puoi coltivare, che cosa devi mangiare, come devi ristrutturare la casa e quello che abbiamo visto in questi anni. Si tende a mantenere quella realtà, io temo che non funzionerà”.

“Per il futuro non credo che durerà questo tentativo di mettere la polvere sotto il tappeto, perché la maggioranza è molto fragile. Penso che quando i provvedimenti cominceranno ad arrivare nel Parlamento europeo, la maggioranza inevitabilmente si sposterà verso destra. Allora a quel punto riusciremo sicuramente anche a dare qualche soddisfazione ai cittadini per le indicazioni che ci hanno dato con le elezioni”.