AgenPress – La Russia non può accettare un cessate il fuoco con l’Ucraina perché Mosca non è sicura di come risponderebbe Kiev. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin ai giornalisti mentre concludeva il suo viaggio al summit della Shanghai Cooperation Organization ad Astana.

La Russia non può accettare un cessate il fuoco sulla linea attuale del fronte in Ucraina senza l’inizio di negoziati di pace con Kiev.

Putin ha detto che nel 2022 sono stati raggiunti accordi per ritirare le truppe russe da Kiev, ma non c’è stata alcuna risposta dall’Ucraina. Per Putin l’Occidente ha spiegato che Kiev “non può controllare tutte le sue formazioni armate perché alcune di esse presumibilmente non obbediscono al governo centrale”.

Putin ha affermato che Mosca alla fine “si è trovata nuovamente ad affrontare l’inganno, poiché tutti gli accordi [riguardanti il ​​ritiro delle truppe], che erano stati raggiunti a Istanbul, sono stati gettati nella spazzatura”. “E questo è accaduto ripetutamente”, ha continuato.

“Ecco perché non possiamo semplicemente annunciare un cessate il fuoco ora nella speranza che l’altra parte faccia qualche passo positivo”, ha detto il presidente. “Non possiamo permettere al nemico di usare questo cessate il fuoco per migliorare la sua situazione, per armarsi, per ricostituire il suo esercito attraverso la mobilitazione forzata e per essere pronto a continuare il conflitto armato”.

Putin ha detto di considerare “sincere” le assicurazioni di Donald Trump di volere mettere fine al conflitto in Ucraina, e quindi che la Russia le “sostiene”. Putin non cita che la guerra contro l’Ucraina è stata voluta da lui e ha continuato in due anni ad uccidere migliaia civili e distruggere intere città.

Putin ha affermato che la presunta proposta di piano di pace elaborata durante i negoziati tra Kiev e Mosca nel 2022 a Istanbul potrebbe costituire la base per una “soluzione” di una guerra su vasta scala della Russia, ha scritto l’agenzia di stampa TASS controllata dal Cremlino.

Nei primi mesi della guerra su vasta scala, Russia e Ucraina hanno tenuto colloqui infruttuosi in Bielorussia e Turchia e da allora non sono state condotte ulteriori trattative dirette.

In base a tale accordo, entrambe le parti hanno concordato di escludere la Crimea dal trattato, lasciandola sotto occupazione russa senza che l’Ucraina ne riconoscesse la sovranità, mentre lo status dei territori ucraini occupati dalla Russia sarebbe stato deciso in successivi colloqui tra i presidenti Volodymyr Zelensky e Putin.