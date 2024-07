Carcere Montorio. Detenuto rivela che Chico Forti “voleva aiuto ‘ndrangheta per mettere a tacere Travaglio e Lucarelli”

AgenPress – La Procura di Verona ha aperto un fascicolo per indagare su Chico Forti al momento senza indagati né reati specifici ipotizzati, sulla vicenda che riguarda le presunte richieste di Chico Forti a un altro detenuto in rapporti con la ‘ndrangheta, in carcere con lui a Montorio (Verona), “per mettere a tacere Travaglio Selvaggia Lucarelli” e una terza persona. Secondo quanto riportano il Fatto e il Corriere della Sera , in cambio Forti gli avrebbe promesso un aiuto futuro non appena riottenuta la libertà. In Procura ci si limita a confermare l’indagine: “abbiamo già avvertito – dice il capo della Procura Raffaele Tito – le istituzioni e sentito tutti i possibili protagonisti. Per noi naturalmente non è una fesseria ma non aggiungo altro”.

La Procura ha sentito tre testimoni, tra cui un altro detenuto che avrebbe assistito all’incontro tra Forti e l’uomo a cui avrebbe chiesto di prendere contatti con i clan. Al momento il fascicolo è contro ignoti e non è stato ancora individuato il reato.

Non solo: il Garante nazionale dei detenuti ha avviato accertamenti, spiegando che “se questi dati fossero accertati, sarebbe un fatto molto grave”.

La procura veronese ha già sentito tre persone, tra cui il detenuto che ha denunciato la circostanza e anche un secondo detenuto, testimone della conversazione, che avrebbe confermato quanto attribuito a Forti dal primo.

L’ex campione di surf e imprenditore, condannato in Florida per l’omicidio del businessman australiano Dale Pike nel 1998, probabilmente non ha gradito il titolo del Fatto, diretto da Travaglio e su cui Lucarelli scrive, il giorno in cui è stato consegnato dagli Stati Uniti all’Italia: “Benvenuto assassino”. Travaglio e Lucarelli avevano criticato l’accoglienza che era stata riservata a Forti, arrivato in Italia non da uomo libero ma per continuare a scontare la pena, e la presenza della premier Giorgia Meloni al suo arrivo a Roma.