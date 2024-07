Usa 2024. Biden. “corro per la presidenza e “vincerò ancora” Trump, che è un criminale condannato

AgenPress – Il presidente Joe Biden ha iniziato il suo comizio elettorale a Madison, nel Wisconsin, augurando alla folla un felice 4 luglio e ribadendo la sua intenzione di restare in corsa per la presidenza.

“Probabilmente hai sentito che abbiamo avuto un piccolo dibattito la settimana scorsa”, ha detto. “Non posso dire che sia stata la mia migliore prestazione. Ma da allora, ci sono state molte speculazioni. ‘Cosa farà Joe? Rimarrà in gara? Si ritirerà? Cosa farà?. Ecco la mia risposta: mi candido e vincerò di nuovo”.

Il dibattito “non è stata la mia migliore performance. Da allora ci sono state molte speculazioni. la mia risposta è: corro” per la presidenza e “vincerò ancora”. Lo afferma Joe Biden a Madison, in Wisconsin. “Resto in corsa e batterò Donald Trump”, ha aggiunto.

“Se fossi troppo anziano non avrei creato più di 15 milioni di posti di lavoro. Salveremo la democrazia”, ha detto Biden nel corso di un evento a Madison, in Wisconsin, uno degli Stati chiave per la conquista della Casa Bianca. “Sono in Wisconsin per un motivo: è perché vinceremo in Wisconsin. E vi dico come faremo: difenderemo le donne e i diritti al voto”. Il dibattito “non è stata una delle mie migliori performance e da quel momento ci sono state molte speculazioni su cosa farà Joe. La mia risposta è: corro e vincerò ancora – ha messo in evidenza Biden -. Sono il candidato perché milioni di americani hanno votato per me. Voglio essere chiaro: resto in corsa per battere Donald Trump”.

Donald Trump è un “criminale condannato” e la su bugia “maggiore è che non ha nulla a che fare con l’insurrezione del 6 gennaio” a Capitol Hill, ha aggiunto ribadendo che Trump ha la “l’etica di un gatto randagio”, espressione slang che significa un “donnaiolo”.

Biden ha detto ai governatori democratici durante un incontro alla Casa Bianca questa settimana che parte del suo piano per il futuro è quello di dormire di più e smettere di pianificare eventi dopo le 20:00.