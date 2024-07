Londra. Starmer boccia il piano Ruanda di deportazione dei migranti. “Era morto e sepolto prima ancora di iniziare”

AgenPress – Il nuovo primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato sabato che avrebbe abbandonato il controverso piano di trasportare migliaia di richiedenti asilo dalla Gran Bretagna al Ruanda, nel suo primo importante annuncio politico dopo la schiacciante vittoria elettorale.

Il precedente governo conservatore aveva annunciato per la prima volta il piano nel 2022 per rimandare nella nazione dell’Africa orientale i migranti arrivati ​​in Gran Bretagna senza permesso, affermando che ciò avrebbe posto fine agli arrivi di richiedenti asilo su piccole imbarcazioni.

“Il piano del Ruanda era morto e sepolto prima ancora di iniziare. Non è mai stato un deterrente”, ha detto Starmer. “Non sono disposto a continuare con espedienti che non agiscono da deterrente”.

Nella sua prima conferenza stampa da quando è diventato primo ministro, Starmer ha affermato che la politica sul Ruanda sarebbe stata abbandonata perché solo circa l’1% dei richiedenti asilo sarebbe stato espulso e non avrebbe funzionato come deterrente.

Ma nessuno è stato inviato in Ruanda , a causa di anni di controversie legali.

La questione di come impedire ai richiedenti asilo di attraversare il confine dalla Francia è stata uno dei temi principali della campagna elettorale durata sei settimane.

Mentre i sostenitori affermano che distruggerebbe il modello dei trafficanti di esseri umani, i critici hanno sostenuto che la politica del Ruanda era immorale e non avrebbe mai funzionato.

Lo scorso novembre, la Corte Suprema del Regno Unito ha dichiarato illegale tale politica, affermando che il Ruanda non poteva essere considerato un paese terzo sicuro, spingendo i ministri a firmare un nuovo trattato con il paese dell’Africa orientale e ad approvare una nuova legislazione per annullarlo.

La legalità di tale mossa è stata contestata in tribunale da enti di beneficenza e sindacati.

Il governo britannico ha già dato al governo ruandese centinaia di milioni di sterline per allestire alloggi e assumere funzionari aggiuntivi per occuparsi dei richiedenti asilo, denaro che il governo non può recuperare.

Starmer ha affermato che il suo governo creerà un Comando per la sicurezza delle frontiere che riunirà personale della polizia, dell’agenzia di intelligence nazionale e dei procuratori per collaborare con le agenzie internazionali e fermare il traffico di esseri umani.