Usa 2024. Biden: sono il più qualificato, Trump mentitore. Al dibattito ero esausto. Faccio test neurologico ogni giorno

AgenPress – “Possiamo sempre contare su Donald Trump per una cosa: mentire al popolo americano per ottenere potere. Lo abbiamo visto sul palco del dibattito quando ha stabilito un record. Ha mentito sull’economia, sul suo ruolo nell’insurrezione del 6 gennaio e sulla mancanza di rispetto verso i nostri eroici militari”. Lo ha detto Joe Biden in una dichiarazione.

“Donald Trump sta mentendo di nuovo. Sta cercando di nascondere i suoi legami con l’estrema agenda del Progetto 2025 dei suoi alleati. L’unico problema? È stata scritta per lui, da coloro che gli erano più vicini. Il Progetto 2025 dovrebbe spaventare ogni singolo americano. Darebbe a Trump un potere illimitato sulle nostre vite quotidiane e gli permetterebbe di usare la presidenza per attuare una “vendetta” sui suoi nemici, vietare l’aborto a livello nazionale e punire le donne che abortiscono, e sventrare i controlli e gli equilibri che rendono l’America la più grande democrazia del mondo. È estremo e pericoloso”.

“Sono la persona più qualificata per la presidenza” americana. Lo ha detto Joe Biden in un’intervista a Abc.

Definendo Donald Trump un “bugiardo patologico” e non impegnandosi a una valutazione medica indipendente, il presidente Usa ha detto di sentirsi onesto con sé stesso in merito alla sua capacità di battere il tycoon. “Ricordo che nel 2020 dicevano che non potevo vincere”, spiega Biden. A George Stephanopoulos che lo incalzava facendogli notare che nel 2024 è molto più difficile, il presidente risponde: “Non quando si corre contro un bugiardo patologico. Tutte le rilevazioni indicano che sarà un testa a testa. Non penso che ci sia nessuno più qualificato di me per essere presidente e vincere la corsa. Sono il più qualificato”. Quando Stephanopoulos gli ha fatto notare di non aver mai visto un presidente con il 36% dei consensi essere rieletto, Biden ha detto di non credere a quel numero.

Parlando del dibattito con Trump ha detto che “la responsabilità di come è andato il dibattito è solo mia, non di altri”. Il presidente americano ha spiegato che pur essendo tornato da 11 giorni dai viaggi in Europa non è riuscito a recuperare per il dibattito perché si era ammalato con un “brutto raffreddore. Mi sentivo malissimo, Mi hanno fatto dei test per vedere se avevo qualche infezione ma era solo un brutto raffreddore”.

Il dibattito è stato un “brutto episodio. Ero esausto, non il segnale di un problema più serio”, ha raccontato il presidente. “Non ho ascoltato il mio istinto in termini di preparazione” per l’evento, ha quindi aggiunto Biden mettendo in evidenza come durante il dibattito Trump abbia “mentito ripetutamente”. “Non correrei se non credessi di poterlo fare. Faccio “un test neurologico completo ogni giorno”.

Kevin O’Connor, medico di Biden ha incontrato un noto neurologo specialista del Parkinson alla Casa Bianca all’inizio dell’anno. Lo riporta il New York Post, sottolineando che Kevin Cannard, esperto di Parkinson al Walter Reed Medical Center, è stato alla Casa Bianca il 17 gennaio. “Molto probabilmente hanno parlato di Biden”, hanno riferito alcune fonti al New York Post. Cannard ha visitato la Casa Bianca per otto volte dall’agosto 2023.