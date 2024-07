Zelensky: la Russia ha utilizzato 600 bombe aeree, più di 60 droni Shahed e 40 missili contro l’Ucraina questa settimana

AgenPress – “Solo questa settimana, la Russia ha lanciato contro l’Ucraina 600 bombe aeree guidate, più di 60 droni Shahed-131/136 e circa 40 missili di vario tipo”.

Lo ha affermato il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in un post su Facebook .

“Il nostro popolo soffre continuamente del terrore russo”. Tuttavia questa settimana l’Ucraina ha notevolmente rafforzato il suo scudo di difesa aerea grazie alla Germania e agli Stati Uniti.

“I Patriots ucraini dimostreranno ancora di più il loro valore nel contrastare il terrore russo. Tuttavia, per proteggere tutte le nostre città e i nostri villaggi e per sconfiggere veramente il terrore russo, abbiamo bisogno di decisioni più concrete. La prossima settimana, lavoreremo con i nostri partner per tali decisioni: i preparativi sono già in corso”.