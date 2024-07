Israele. Manifestazioni in tutto il Paese per chiedere un accordo che porti alla liberazione degli ostaggi

AgenPress – Oggi in tutto il Paese sono iniziate le proteste volte a fare pressione sul governo israeliano affinché raggiunga un accordo con Hamas sulla presa di ostaggi, con i dimostranti che hanno bloccato le strade e fatto picchetti davanti alle abitazioni dei ministri del governo.

Secondo i media israeliani, le proteste sono iniziate alle 6:29 del mattino (03:29 GMT), l’orario corrispondente all’attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre.

I dimostranti sono scesi in piazza, bloccando il traffico dell’ora di punta nei principali incroci del Paese. Hanno incendiato brevemente gli pneumatici sulla principale autostrada Tel Aviv-Gerusalemme prima che la polizia liberasse la strada.

Le dimostrazioni di oggi faranno parte della ” settimana di resistenza ” dei gruppi di protesta che hanno dato il via alle loro proteste settimanali di sabato sera. I dimostranti hanno detto che avrebbero bloccato le principali autostrade domenica, comprese le rotte 2, 4 e 6, e tenuto raduni in tutto il paese, che culmineranno in una manifestazione di massa fuori dal quartier generale militare di Kirya a Tel Aviv.

Gli sforzi per raggiungere un accordo sulla presa di ostaggi tra Israele e Hamas a Gaza dopo nove mesi di guerra hanno acquisito slancio negli ultimi giorni, con i funzionari che esprimono ottimismo ma affermano che permangono delle divergenze tra le parti.