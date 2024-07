Tagliente: “Cosa ci insegna la cerimonia tra il Poliziotto e l’Atleta Disabile con gli onori della Questura di BAT”

La recente celebrazione del matrimonio tra un poliziotto della Questura di BAT e un’atleta disabile ha suscitato grande emozione, evidenziando forza e resilienza.

La Fondazione Insigniti OMRI ha istituito un Comitato consultivo per le disabilità per promuovere ulteriormente l’inclusione

AgenPress. “Cosa ci insegna la cerimonia tra il Poliziotto e l’Atleta Disabile con gli onori della Questura di BAT. La recente celebrazione del matrimonio tra un poliziotto della Questura di BAT e un’atleta disabile affetta da Sma 2 ha suscitato una profonda emozione in tutti noi. Questo evento non è solo una storia d’amore, ma un potente messaggio di forza e resilienza.

Come presidente della Fondazione Insigniti OMRI, che pone la persona al centro della propria missione con uno sguardo attento a quelle persone che vivono in condizione di fragilità, non posso che esprimere la mia più sentita ammirazione per questa coppia.

La determinazione dell’atleta, che ha scelto di vivere una vita piena nonostante le difficoltà imposte dalla malattia neuromuscolare che colpisce in particolare gli arti inferiori e i muscoli respiratori, è un esempio straordinario di come le barriere possano essere superate con volontà e passione.

La sua partecipazione attiva nello sport e nel mondo dell’associazionismo dimostra che è possibile vivere una vita ricca di relazioni e significato, indipendentemente dalle circostanze.

Il poliziotto, sposando la sua amata in divisa, ha voluto gridare al mondo il suo amore incondizionato. La cerimonia, arricchita dagli onori resi dal Questore e dai colleghi in uniforme, è stata un evento simbolico che ha messo in luce la sensibilità e il supporto della comunità delle forze dell’ordine.

La presenza e il contributo dei poliziotti alla cerimonia mostrano come la solidarietà e l’inclusione siano valori fondamentali. Questo matrimonio ci ricorda che l’amore non conosce limiti e che, con il sostegno delle persone giuste, possiamo rendere ogni storia una celebrazione di normalità e bellezza.

In linea con la nostra missione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione OMRI ha ritenuto opportuno costituire un Comitato consultivo per le disabilità, al fine di promuovere ulteriormente l’inclusione e il supporto per le persone che vivono in condizioni di fragilità.”

Lo scrive il prefetto Francesco Tagliente presidente della Fondazione OMRI sulla pagina ufficiale FB della Fondazione.