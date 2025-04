Papa: guardare meno gli schermi e guardarsi di più negli occhi

AgenPress. Guardare meno gli schermi e guardarsi di più negli occhi, per scoprire “ciò che conta davvero”. Lo suggerisce il Papa nel videomessaggio registrato prima del ricovero al Policlinico Gemelli.

“Se trascorriamo più tempo con il cellulare che con le persone, qualcosa non va” sottolineando che “lo schermo ci fa dimenticare che dietro ci sono persone reali che respirano, ridono e piangono”.

E allora se “è vero” che “la tecnologia è frutto dell’intelligenza che Dio ci ha donato”, “bisogna” però “usarla bene” è l’invito del Pontefice, “non può avvantaggiare solo alcuni, mentre altri restano esclusi”.

La tecnologia va usata “per unire, non per dividere. Per aiutare i poveri. Per migliorare la vita dei malati e delle persone diversamente abili” e “per prenderci cura della nostra casa comune.