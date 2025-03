Donald Trump è “molto arrabbiato” con Putin per aver criticato la leadership del presidente ucraino Volodymyr Zelensky

AgenPress – Donald Trump ha dichiarato di essere “incazzato” con Vladimir Putin per il suo approccio al cessate il fuoco in Ucraina e ha minacciato di imporre tariffe sulle esportazioni di petrolio di Mosca se il leader russo non accettasse un cessate il fuoco in Ucraina entro un mese.

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che avrebbe imposto una tariffa del 25% o del 50% che avrebbe colpito i paesi che acquistano petrolio russo, in interviste telefoniche alla NBC News, dove ha anche minacciato di bombardare l’Iran e non ha escluso l’uso della forza in Groenlandia.

“Se la Russia e io non riusciremo a raggiungere un accordo per fermare lo spargimento di sangue in Ucraina , e se penso che sia stata colpa della Russia – il che potrebbe non essere – ma se penso che sia stata colpa della Russia, imporrò tariffe secondarie sul petrolio, su tutto il petrolio che esce dalla Russia”, ha esordito Trump.

“Ciò significherebbe che se compri petrolio dalla Russia, non puoi fare affari negli Stati Uniti. Ci sarà una tariffa del 25% su tutto – su tutto il petrolio, una tariffa da 25 a 50 punti su tutto il petrolio”.

Il brusco cambio di direzione è avvenuto, ha detto Trump, dopo che Putin aveva cercato di attaccare la legittimità di Volodymyr Zelensky venerdì. Apparendo sulla televisione russa, Putin aveva suggerito che l’Ucraina potrebbe essere posta sotto un governo temporaneo guidato dall’ONU per organizzare nuove elezioni prima di negoziare un accordo di pace.

Sebbene Trump abbia precedentemente definito il presidente ucraino un “dittatore”, domenica ha affermato: “Ero molto arrabbiato, incazzato” quando Putin “ha iniziato a insinuarsi nella credibilità di Zelensky, perché non sta andando nel posto giusto, capisci?”

Il leader statunitense ha sostenuto che “una nuova leadership significa che non avremo un accordo per molto tempo, giusto?” e ​​ha detto di voler esercitare pressioni sul Cremlino, che ha sollevato una serie di domande su un accordo di pace e finora ha accettato solo cessate il fuoco limitate in campo marittimo ed energetico.

Trump ha ripetuto che “se non si raggiunge un accordo e se penso che la colpa sia della Russia, imporrò sanzioni secondarie alla Russia”, ma poi ha indicato che avrebbe fatto rapidamente marcia indietro se ci fossero stati progressi verso un cessate il fuoco.

“La rabbia si dissipa rapidamente”, ha detto Trump, se Putin “fa la cosa giusta” e ha detto che si aspetta di parlare con la sua controparte russa questa settimana.

Il presidente ha anche utilizzato la stessa breve intervista per dire all’Iran che se “non fanno un accordo” per frenare il loro programma di armi nucleari, “ci saranno bombardamenti. Saranno bombardamenti come non ne hanno mai visti prima”. I funzionari di entrambi i paesi erano impegnati nei negoziati, ha aggiunto.

Tuttavia, ha anche fatto riferimento a nuove sanzioni economiche come alternativa. “C’è la possibilità che se non raggiungono un accordo, io applicherò tariffe secondarie su di loro”, ha detto Trump, ripetendo la frase poco dopo. “Sto valutando l’idea di imporre tariffe secondarie sull’Iran”, ha continuato “finché non verrà firmato un accordo”.

Le tariffe secondarie sono un’idea innovativa. La scorsa settimana gli Stati Uniti hanno introdotto una tariffa del 25% sui paesi che acquistano petrolio greggio e combustibili liquidi dal Venezuela, il più grande dei quali è la Cina, dopo che Trump ha accusato il paese latinoamericano di inviare criminali e membri di gang negli Stati Uniti sotto la copertura dei migranti.

Le esportazioni di petrolio russo sono già soggette a una serie di sanzioni da parte di Stati Uniti, Regno Unito, UE e altri paesi del G7, lasciando Cina e India come i due maggiori acquirenti di petrolio russo, secondo l’ Agenzia Internazionale per l’Energia . Ciò che non è ancora chiaro è se le misure proposte saranno efficaci una volta entrate in vigore.