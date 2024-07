Malpensa. Sala, intitolazione a Berlusconi decisa in tempi barbari. Salvini: non ci fermeremo davanti gli insulti

AgenPress – “Se questi sono i tempi barbari che stiamo vivendo, ce ne facciamo una ragione, ma non posso essere di certo felice. Questo a prescindere dall’idea e dal nome, è pazzesco che in Italia una decisione del genere venga presa da un presidente di Enac” e “io non riesco a comprendere come la politica sia correa di un modo di fare del genere”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione del progetto PizzAutoBus di PizzAut e PwC a Milano, a proposito dell’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi.

Contro Sala si scaglia Matteo Salvini, per il quale “la sinistra sta impazzendo perché abbiamo mantenuto l’impegno di dedicare l’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi, un grande uomo, un grande italiano, che ha creato centinaia di migliaia di posti di lavoro. Ce ne faremo una ragione”.

“Ci fosse a sinistra qualcuno che vale un decimo di quello che vale Silvio Berlusconi – ha aggiunto il ministro delle Infrastrutture -. Non ci fermeremo di fronte a insulti, attacchi e offese. E al sindaco di Milano Sala, dico di dare un attimo di attenzione alla città, di tagliare l’erba nei prati, di chiudere le buche sulle strade, di sistemare il decoro urbano, di garantire la sicurezza evitando che i vigili urbani si occupino solo di tasse e multe”.

“Non vedo perché la sinistra debba decidere, pur in minoranza, sempre tutto. Quindi l’aeroporto di Malpensa sarà intitolato a Silvio Berlusconi”.