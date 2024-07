Nato. Bozza comunicato vertice: il percorso dell’Ucraina verso l’alleanza è “irreversibile”

AgenPress – Il percorso dell’Ucraina verso l’adesione alla NATO sarà definito “irreversibile” in una bozza del comunicato congiunto dell’alleanza al vertice di Washington.

Kiev non ha ricevuto l’invito tanto desiderato né una scadenza precisa per aderire all’alleanza durante il vertice NATO del 2023 a Vilnius , nonostante la NATO abbia adottato misure per rafforzare la cooperazione.

L’Ucraina ha espresso la speranza che il summit della NATO programmato per il 9-11 luglio porterà un segnale più definito sulla sua futura appartenenza all’alleanza. I funzionari americani hanno chiarito che è improbabile che il paese riceva un invito durante la conferenza.

I partner hanno assicurato a Kiev che l’evento avrebbe definito una posizione specifica per l’adesione dell’Ucraina all’alleanza, vale a dire la sua irreversibilità e la tabella di marcia per raggiungerla , ha affermato a fine maggio Olha Stefanishyna, vice primo ministro per l’integrazione europea ed euro-atlantica.

La versione finale del documento potrebbe contenere delle modifiche ma la presenza di un’adesione “irreversibile” dell’Ucraina alla NATO rappresenterebbe “un segnale significativo per Kiev e Mosca”.

La Casa Bianca sostiene questa formulazione, a patto che il documento confermi anche che l’Ucraina dovrebbe continuare a lavorare sulle riforme democratiche, ha dichiarato all’emittente televisiva un funzionario statunitense rimasto anonimo.

Funzionari statunitensi e tedeschi hanno suggerito che il comunicato dovrebbe descrivere un “ponte” verso l’adesione alla NATO per l’Ucraina, mentre molti membri europei della NATO hanno sottolineato la necessità di un linguaggio forte riguardo alle prospettive di Kiev.

Un alto funzionario dell’amministrazione statunitense, rimasto anonimo, ha affermato che l’alleanza avrebbe fatto “nuovi annunci significativi su come stiamo aumentando il sostegno militare, politico e finanziario della NATO all’Ucraina”.

Ciò dovrebbe includere “notizie positive” sulla richiesta dell’Ucraina di sette sistemi di difesa aerea Patriot aggiuntivi, ha affermato Julianna Smith , ambasciatrice degli Stati Uniti presso la NATO.

A metà giugno, durante il vertice del G7 in Italia, Kiev e Washington hanno firmato un accordo bilaterale sulla sicurezza della durata di 10 anni , riconosciuto come “ponte verso l’eventuale adesione dell’Ucraina alla NATO”.

Il presidente Volodymyr Zelensky, che ha ripetutamente invitato i partner a inviare a Kiev un invito ad aderire, ha affermato che l’Ucraina entrerà a far parte della NATO solo dopo la fine della guerra su vasta scala condotta dalla Russia, riecheggiando le parole del segretario generale della NATO Jens Stoltenberg.

“C’è giustamente una notevole attenzione su ciò che gli Alleati diranno sul percorso di adesione dell’Ucraina nella dichiarazione del vertice. Il linguaggio sarà chiaro e incisivo. Riconoscerà gli sforzi di riforma vitali in corso dell’Ucraina e dimostrerà il supporto degli Alleati all’Ucraina nel suo percorso verso l’adesione alla NATO”, ha affermato Michael Carpenter, consigliere senior per l’Europa presso il Consiglio di sicurezza nazionale, in un briefing di lunedì.

Venerdì un alto funzionario dell’amministrazione ha affermato che ciò che “hanno descritto in termini di ponte verso l’adesione e di risultati che la NATO presenterà all’Ucraina è piuttosto sostanziale”.

“Non stiamo parlando di un qualche tipo di piano su come andranno da qui a lì. Stiamo parlando di creare un intero comando a Wiesbaden, e vedremo come fare queste varie parti che ho menzionato prima: addestramento, coordinamento, equipaggiamento, coordinamento, logistica, sviluppo della forza. Questo è uno sforzo molto serio per mettere l’Ucraina in una posizione, come ho detto prima, in cui sarà pronta ad assumere i suoi ruoli e responsabilità all’interno dell’alleanza dal primo giorno”, ha detto il funzionario.

“Lascerò che siano gli ucraini a parlare per sé, ma credo che capiscano il valore di ciò che la NATO farà in tal senso”.