Nato. Firmato contratto da 700 mln di dollari per i missili Stinger. Obiettivo scoraggiare attacchi futuri

AgenPress – “Non c’è modo di fornire una difesa forte senza una forte industria della difesa”, ha detto il segretario generale uscente della Nato Jens Stoltenberg annunciando che la Nato ha firmato un contratto da quasi 700 milioni di dollari per far sì che i Paesi membri producano più missili Stinger, uno dei tanti passi che l’alleanza sta spingendo al vertice di Washington per convincere ciascun paese a potenziare le proprie capacità di produzione di armi per scoraggiare attacchi futuri.

Lo Stinger è un sistema di difesa terra-aria portatile che può essere trasportato e lanciato dalle truppe o montato su un veicolo e utilizzato come difesa a corto raggio contro gli aerei. Il sistema prodotto da Raytheon è stata una delle prime armi spedite dagli Stati Uniti in Ucraina dopo l’invasione russa del 2022.