Nato. Starmer: uniti contro l’aggressione russa. “Terribile attacco” contro l’ospedale pediatrico di Kiev

AgenPress – “Questo vertice della Nato è un’opportunità per gli alleati di restare uniti nel rafforzare la determinazione contro l’aggressione russa” dell’Ucraina soprattutto alla luce del “terribile attacco” contro l’ospedale pediatrico di Kiev.

Lo ha detto il neo premier britannico Keir Starmer in partenza dall’aeroporto di Stansted per gli Usa dove esordirà a livello internazionale da inquilino di Downing Street partecipando al vertice dell’Alleanza atlantica di Washington, oltre a tenere alcuni incontri bilaterali, in primis col presidente americano Joe Biden. Sir Keir ha inoltre ribadito l’impegno di portare la spesa per la Difesa del Regno Unito al 2,5% del Pil ma senza indicare i tempi esatti dell’aumento di fondi.