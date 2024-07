Nato. Tajani: dal summit pieno sostegno all’Ucraina e attenzione alla situazione in Medio Oriente

AgenPress – “Il summit di Washington servirà per rinnovare il messaggio di unità e coesione degli Alleati a sostegno dell’Ucraina, che la presidenza italiana del G7 ha messo al centro della propria agenda”.

E’ quanto afferma il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in partenza oggi per una missione di tre giorni (9-11 luglio) a Washington dove parteciperà – insieme al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e al ministro della Difesa, Guido Crosetto – al vertice dei capi di Stato e di governo dell’Alleanza atlantica, come fa sapere una nota della Farnesina.

Nell’occasione gli Alleati celebreranno i 75 anni dalla firma del Patto atlantico e dalla costituzione dell’Alleanza. “Sarà importante assicurare che l’impegno a un incremento graduale e sostenibile delle spese per la Difesa sia accompagnato dalla dovuta considerazione del contributo che l’Italia fornisce in termini di uomini e mezzi alle missioni della Nato”, ha detto ancora Tajani. “Oltre all’attenzione all’Ucraina e alla collaborazione coi partner dell’Indo-Pacifico, vogliamo che la Nato dedichi pari energie al fianco Sud, perché è necessario coltivare una visione della sicurezza euro-atlantica a 360 gradi, in linea con quanto previsto dal concetto strategico”, ha commentato il ministro. Tajani presiederà inoltre una riunione dei ministri degli Esteri del G7, giovedì 11 luglio, incentrata sulla situazione in Medio Oriente, in linea con la costante attenzione data dalla presidenza italiana alla regione.