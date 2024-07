Antitrust: istruttoria su 6 influencer, moral suasion per altri 4. Unc: urgono condanne, basta moral suasion

AgenPress. L’Antitrust ha avviato istruttoria nei confronti di 6 influencer e moral suasion per altri 4 per non aver dichiarato la finalità pubblicitaria e commerciale.

“Speriamo che non si chiudano tutte le istruttorie con delle moral suasion ma con anche delle condanne, laddove ovviamente sia dimostrata la colpevolezza dell’influencer” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Abbiamo denunciato il fenomeno dell’influencer marketing per primi, fin dal 2017 ed è grazie al nostro esposto che furono varate all’epoca le prime linee guida dell’Antitrust nel luglio 2017, ma dopo tutte le denunce e anche le nostre vittorie, ricordiamo ad esempio quella contro Stefano De Martino, Cecilia Rodriguez e Stefano Sala su Glo Hyper e la Bat, il fenomeno continua a dilagare. Per questo urgono sanzioni che siano di esempio e fungano da deterrente. Basta con le chiusure con impegni!” conclude Dona.