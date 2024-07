AgenPress. “Amo Joe Biden ma abbiamo bisogno di un nuovo candidato”- dichiara George Clooney -. “Non può vincere la sua battaglia contro il tempo. Nessuno di noi può”.

“Non vinciamo con questo candidato. Non vinceremo alla Camera e perderemo il Senato. Questa non è solo la mia opinione: questa è l’opinione di ogni senatore, deputato e governatore con cui ho parlato in privato” – aggiunge Cloney -“.