Nato. Stoltenberg: “irreversibile” l’adesione dell’Ucraina, che ha il diritto di usare armi occidentali contro obiettivi in ​​Russia

AgenPress – Per respingere l’aggressione russa, l’Ucraina ha il diritto legale di utilizzare le armi ricevute dai partner per colpire obiettivi legittimi all’interno della Russia.

Lo ha dichiarato il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg durante una conferenza stampa con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo l’incontro di giovedì a Washington. Ha affermato che non vi è alcun dubbio sul fatto che l’Ucraina abbia il diritto di utilizzare le armi in suo possesso, sia di propria produzione che fornite dagli alleati, per colpire legittimi obiettivi militari sul territorio russo.

Stoltenberg, ha affermato che il percorso dell’Ucraina verso la Nato è “irreversibile” sottolineando che gli impegni in corso dell’alleanza nei confronti di Kiev “costituiscono un ponte verso l’adesione dell’Ucraina”.

“La Russia ha invaso l’Ucraina. Questa è una palese violazione del diritto internazionale e, secondo il diritto internazionale, l’Ucraina, ovviamente, ha il diritto all’autodifesa. Gli alleati della NATO hanno il diritto di aiutare e sostenere il diritto dell’Ucraina all’autodifesa senza diventare parte del conflitto. E il diritto all’autodifesa include anche il diritto di colpire obiettivi militari legittimi sul territorio dell’aggressore, la Russia”.

“C’è un forte messaggio dagli alleati della NATO che vogliamo davvero che l’Ucraina si unisca, e stiamo lavorando con l’Ucraina per far sì che ciò accada”, ha detto Stoltenberg. “Il pacchetto completo che abbiamo con l’Ucraina, l’impegno a lungo termine, la consegna di più armi, tra cui più F-16, gli accordi di sicurezza bilaterali e il pacchetto di interoperabilità. Tutto ciò costituisce, come lo chiamiamo noi, un ponte verso l’adesione. Queste sono azioni concrete che avvicineranno l’Ucraina all’adesione”.

Nei giorni precedenti il ​​vertice, gli alleati della NATO hanno annunciato l’intenzione di fornire all’Ucraina un finanziamento minimo di base di 40 miliardi di euro (43 miliardi di dollari), un nuovo comando militare in Germania per addestrare ed equipaggiare le truppe ucraine e ulteriori impegni in materia di difesa aerea .

“Il percorso irreversibile dell’Ucraina verso la piena integrazione euro-atlantica, inclusa l’adesione alla NATO”. Gli alleati della NATO hanno anche sottolineato che le decisioni prese durante il vertice e il Consiglio NATO-Ucraina, così come il lavoro in corso degli alleati, costituiscono un ponte verso l’adesione dell’Ucraina alla NATO.

“Il futuro dell’Ucraina è nella NATO”, si legge nella dichiarazione. “L’Ucraina è diventata sempre più interoperabile e politicamente integrata con l’Alleanza. Accogliamo con favore i progressi concreti compiuti dall’Ucraina dal Summit di Vilnius (2023) sulle sue necessarie riforme democratiche, economiche e di sicurezza. Mentre l’Ucraina continua questo lavoro vitale, continueremo a sostenerla nel suo percorso irreversibile verso la piena integrazione euro-atlantica, inclusa l’adesione alla NATO. Riaffermiamo che saremo in grado di estendere un invito all’Ucraina ad aderire all’Alleanza quando gli Alleati saranno d’accordo e le condizioni saranno soddisfatte”.

Nel corso di un dibattito con i membri del Congresso degli Stati Uniti, la senatrice democratica Jeanne Shaheen ha affermato che l’adesione dell’Ucraina alla NATO non può avvenire finché il Paese è in “aperto conflitto con la Russia”.

“Penso che l’obiettivo sia quello di creare un ponte verso l’adesione alla NATO”, ha detto Shaheen. “Questo è parte di ciò di cui si occupano i nostri accordi di sicurezza, con gli Stati Uniti e l’Ucraina”.

Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha anche affermato che il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, nominerà un nuovo alto rappresentante della NATO a Kiev per “approfondire i rapporti istituzionali dell’Ucraina con l’alleanza e fungere da punto focale per l’impegno della NATO con gli alti funzionari ucraini”.

Kiev aveva espresso la speranza che il vertice NATO di quest’anno avrebbe portato un segnale più definito sulla futura adesione dell’Ucraina all’alleanza. I funzionari americani hanno chiarito che è improbabile che il paese riceva un invito.

I partner hanno assicurato a Kiev che l’evento avrebbe definito una posizione specifica per l’adesione dell’Ucraina all’alleanza, vale a dire la sua irreversibilità e la tabella di marcia per raggiungerla, ha affermato Olha Stefanishyna, vice primo ministro per l’integrazione europea ed euro-atlantica.