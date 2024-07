Obama starebbe lavorando “dietro le quinte” per costringere Biden a ritirarsi

AgenPress. L’ex presidente Obama secondo alcune indiscrezioni starebbe lavorando “dietro le quinte” per costringere il presidente Biden a ritirarsi dalla corsa presidenziale del 2024.

Obama era stato “avvertito” che George Clooney avrebbe rilasciato un’intervista al New York Times in cui invitava Biden a ritirarsi. “Sebbene non abbia incoraggiato o consigliato Clooney nelle sue affermazioni l’ex presidente non si è nemmeno opposto”.

Obama è rimasto sempre in silenzio in pubblico, mentre diversi suoi stretti alleati ed ex collaboratori hanno intensificato le richieste affinché il presidente si facesse da parte, tra cui l’ex consigliere David Axelrod e gli “Obama bros”, un gruppo di tre stretti consiglieri spesso chiamati con quel nome durante il suo mandato alla Casa Bianca.